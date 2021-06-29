Hafsanur Sancaktutan: Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Elmalı Davası ile ilgili açıklamalar sonrası Instagram hikayesinde bir açıklamada bulundu. "İtiraf ediyorum" diyen Sancaktutan, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı.

"ARTIK SUSMAK YOK ÇÜNKÜ YALNIZ DEĞİLİZ"

Sancaktutan, Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes! Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından?

Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildi. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."





