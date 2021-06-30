MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elmalı davasının ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti

Elmalı davasının ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti

30.06.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki 2 kardeşin cinsel istismar davasında sanıkların tutuksuz yargılanma kararının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Oyuncu Seray Kaya, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

Elmalı davasının ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti

Antalya’da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine yükselen tepkilerin ardından birçok ünlü isim maruz kaldıkları istismar vakalarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.

Avukat Feyza Altun yaptığı paylaşımda cinsel istismara uğradığını belirtirken, oyuncu Hafsanur Sancaktutan da cinsel istismar açıklaması yaptı.

Hafsanur Sancaktutan: Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydumHafsanur Sancaktutan: Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum

"ARKADAŞIMIN BABASI TARAFINDAN"

Kadın ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan oyuncu Seray Kaya da, Feyza Altun ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımlarını alıntılayarak, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım cinsel istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."

seray1

SERAY KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı. 'Kocamın Ailesi' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Gülümse Yeter' dizisinde rol aldı. Seray Kaya Fox TV'de geçtiğimiz sezonlarda ekrana gelen Kadın dizisinde de başrol oynadı. Ünlü oyuncu ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde de rol aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü isimler 'Elmalı Davası' kararına isyan etti!Ünlü isimler 'Elmalı Davası' kararına isyan etti!
PARTNERMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktıMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Bentonit kilinden alkolsüz kokteyl yaptılar! Turistlerin ilgi odağı olduBentonit kilinden alkolsüz kokteyl yaptılar! Turistlerin ilgi odağı oldu
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Acun bana söyleyince...

Acun bana söyleyince...

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.