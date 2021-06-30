Elmalı davasının ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti

Antalya’da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine yükselen tepkilerin ardından birçok ünlü isim maruz kaldıkları istismar vakalarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.

Avukat Feyza Altun yaptığı paylaşımda cinsel istismara uğradığını belirtirken, oyuncu Hafsanur Sancaktutan da cinsel istismar açıklaması yaptı.

"ARKADAŞIMIN BABASI TARAFINDAN"

Kadın ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan oyuncu Seray Kaya da, Feyza Altun ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımlarını alıntılayarak, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım cinsel istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."

SERAY KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı. 'Kocamın Ailesi' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Gülümse Yeter' dizisinde rol aldı. Seray Kaya Fox TV'de geçtiğimiz sezonlarda ekrana gelen Kadın dizisinde de başrol oynadı. Ünlü oyuncu ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde de rol aldı.

