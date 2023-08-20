MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melisa Döngel'den estetik itirafı! “Çok estetiği var” eleştirileri sonrası açıkladı

Melisa Döngel'den estetik itirafı! “Çok estetiği var” eleştirileri sonrası açıkladı

20.08.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Melisa Döngel yüzündeki değişikliklerle dikkat çekiyordu. Değişimiyle sosyal medyada “Çok estetiği var” eleştirileri alan Döngel'den itiraf geldi.

Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel Sergen Yalçın ile anılıyordu. Tatil pozlarıyla adından söz ettiren Melisa Döngel'in yüzündeki değişiklikler de dikkat çekiyordu. Melisa Döngel, daha önce katıldığı bir programda tüm samimiyeti ile estetiklerini tek tek sıralamıştı.

Yaptırdığı estetikler ve yüzünün değişimiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Melisa Döngel "Çok estetiği var" eleştirilerine yanıt verdi. Oyuncu Melisa Döngel, "Egoistçe olacak ama kendimi çok seviyorum" dedi.

melisa-dongelin-eski-hali-sosyal-medyayi-salladi-melisa-dongelin-degisimiyle-herkesi-sasirtti-1600243663186

2. sezon için istediği para aralarını bozmuş... 2. sezon için istediği para aralarını bozmuş...

Eski hali gündeme gelen oyuncu açıklamasının devamında "Kendimle barışık bir insanım. Sevmediğim bir çenem, bir elmacık kemiğim vardı, sadece onları doldurdum" itirafında bulundu.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel magazin ele oyuncu melisa döngel

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Günün Videosu

Eskişehirli dalgıçlar denizin 12 metre altında halay çekti
Eskişehirli dalgıçlar denizin 12 metre altında halay çekti
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.