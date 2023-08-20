Melisa Döngel'den estetik itirafı! “Çok estetiği var” eleştirileri sonrası açıkladı

Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel Sergen Yalçın ile anılıyordu. Tatil pozlarıyla adından söz ettiren Melisa Döngel'in yüzündeki değişiklikler de dikkat çekiyordu. Melisa Döngel, daha önce katıldığı bir programda tüm samimiyeti ile estetiklerini tek tek sıralamıştı.

Yaptırdığı estetikler ve yüzünün değişimiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Melisa Döngel "Çok estetiği var" eleştirilerine yanıt verdi. Oyuncu Melisa Döngel, "Egoistçe olacak ama kendimi çok seviyorum" dedi.

Eski hali gündeme gelen oyuncu açıklamasının devamında "Kendimle barışık bir insanım. Sevmediğim bir çenem, bir elmacık kemiğim vardı, sadece onları doldurdum" itirafında bulundu.