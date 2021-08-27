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Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun nereli ve kaç kaşında?

27.08.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Şenolsun, TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonunda yer alacak. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Şenolsun birçok projenin oyuncu kadrosunda yer aldı. Birçok yapımda başrol olarak rol alan Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim gördü. İşte merak edilenler...

Güzelliğin Portresi, Babam, Buluşma Noktası gibi sinema projelerinde başrol olarak yer alan Melisa Şenolsun, yeni sezonda Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Birçok başarılı projede yer alan Şenolsun, dijital mecralarda yayınlanan ve başrolünde Beren Saat'in yer aldığı "Atiye" adlı dizide oynadı.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

24 yaşındaki oyuncu Şenolsun 24 Eylül 1996 İzmir doğumlu. Türk dizi ve sinema oyuncusu Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından eğitim aldı.
2015'te rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuk kariyerine başlayan Melisa Şenolsun, kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'un kardeşidir.
Melisa Şenolsun İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesinden mezun oldu ve Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterine hayat verdi. Ardından Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Ceren" rolünü oynadı.
Ekranların tanınan simalarından olan Şenolsun en son, dijital mecrada yayımlanan ve bir gizem dizisi olan "Atiye" ile kamera önünde yer aldı.
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Masumlar Apartmanı dizisi Melisa Şenolsun
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