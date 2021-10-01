YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

01.10.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aydın'ın Didim, Söke ve Kuşadası ilçelerinde temaslarda bulundu.

Aydın'daki programı kapsamında ilk olarak Didim'i ziyaret eden İnce, Cumhuriyet ve Atatürk caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Söke'ye geçen İnce, İstasyon Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Buradaki konuşmasında esnafın ve çiftçinin mağdur olduğunu bildiklerini belirten İnce, "Her zaman vatandaşımızın yanında yer alacağız. Yarın da buradayız. Birtakım ziyaretler gerçekleştireceğiz. Genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Seçimleri bekliyoruz." dedi.

Kuşadası'nda da partililer tarafından karşılanan İnce, Kahramanlar, Sağlık ve Sabucalı Sokak'taki esnafı ziyaret ettikten sonra Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım ile görüştü.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce

Aydın Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
19:00
Yatsı
20:15
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.