Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aydın'ın Didim, Söke ve Kuşadası ilçelerinde temaslarda bulundu.

Aydın'daki programı kapsamında ilk olarak Didim'i ziyaret eden İnce, Cumhuriyet ve Atatürk caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Söke'ye geçen İnce, İstasyon Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Buradaki konuşmasında esnafın ve çiftçinin mağdur olduğunu bildiklerini belirten İnce, "Her zaman vatandaşımızın yanında yer alacağız. Yarın da buradayız. Birtakım ziyaretler gerçekleştireceğiz. Genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Seçimleri bekliyoruz." dedi.

Kuşadası'nda da partililer tarafından karşılanan İnce, Kahramanlar, Sağlık ve Sabucalı Sokak'taki esnafı ziyaret ettikten sonra Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım ile görüştü.