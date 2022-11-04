SON DAKİKA: Menajeri resmen duyurdu! Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki Kerem Aktürkoğlu için olay yaratan transfer açıklaması! Arsenal, Mikel Arteta ve Premier Lig...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla 5. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 13. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek sarı - kırmızılıların genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için flaş bir açıklama geldi. Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına verdiği röportajda oyuncusunun gideceği adresi duyurdu. İşte o sözler...
"Dürüst olmak gerekirse transfer için doğru zamanın veya doğru yerin ne zaman olduğunu asla bilemezsiniz. Bu iş pek çok faktöre bağlıdır. Oyuncuyu seven ve oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktör olmalı. "
"Kerem'in hala genç bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Genç oyuncuların transferinde zamanlama çok önemli."
"Kerem'in doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum. Şu anda milli takımın da 11 oyuncularından oldu. Adım adım gelişiyor ve bu olgunlaşması için çok önemli."
"Genç bir oyuncunun kendisini isteyen teknik direktörün olduğu kulübe gitmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum."
"Bir menajer olarak genç oyuncularınızı her zaman Arteta'ya göndermek istersiniz çünkü Arteta her zaman genç futbolcularla oynuyor."