SON DAKİKA: Menajeri resmen duyurdu! Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki Kerem Aktürkoğlu için olay yaratan transfer açıklaması! Arsenal, Mikel Arteta ve Premier Lig...

"OYUNCUYU GELİŞTİREBİLECEK BİR TEKNİK DİREKTÖR OLMALI"

"Dürüst olmak gerekirse transfer için doğru zamanın veya doğru yerin ne zaman olduğunu asla bilemezsiniz. Bu iş pek çok faktöre bağlıdır. Oyuncuyu seven ve oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktör olmalı. "