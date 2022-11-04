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  4. SON DAKİKA: Menajeri resmen duyurdu! Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki Kerem Aktürkoğlu için olay yaratan transfer açıklaması! Arsenal, Mikel Arteta ve Premier Lig...

SON DAKİKA: Menajeri resmen duyurdu! Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki Kerem Aktürkoğlu için olay yaratan transfer açıklaması! Arsenal, Mikel Arteta ve Premier Lig...

04.11.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın birçok kulübünün listesine aldığı Kerem Aktürkoğlu, bu sezona ise beklentilerin altında bir performans ile başladı. Sarı - kırmızılı taraftarların eleştirisini alan ve kamuoyunda tepki çeken Aktürkoğlu için menajeri Erkut Söğüt'ten flaş açıklamalar geldi. 24 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin konuşan Söğüt, oyuncusunun Premier Lig'e gideceğini söyledi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla 5. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 13. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek sarı - kırmızılıların genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için flaş bir açıklama geldi. Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına verdiği röportajda oyuncusunun gideceği adresi duyurdu. İşte o sözler...

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

"OYUNCUYU GELİŞTİREBİLECEK BİR TEKNİK DİREKTÖR OLMALI"

"OYUNCUYU GELİŞTİREBİLECEK BİR TEKNİK DİREKTÖR OLMALI"

"Dürüst olmak gerekirse transfer için doğru zamanın veya doğru yerin ne zaman olduğunu asla bilemezsiniz. Bu iş pek çok faktöre bağlıdır. Oyuncuyu seven ve oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktör olmalı. "

"HALA GENÇ BİR OYUNCU"

"HALA GENÇ BİR OYUNCU"

"Kerem'in hala genç bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Genç oyuncuların transferinde zamanlama çok önemli."

"PREMİER LİG'DE OYNAYACAK"

"PREMİER LİG'DE OYNAYACAK"

"Kerem'in doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum. Şu anda milli takımın da 11 oyuncularından oldu. Adım adım gelişiyor ve bu olgunlaşması için çok önemli."

"BU FAKTÖR ÇOK ÖNEMLİ"

"BU FAKTÖR ÇOK ÖNEMLİ"

"Genç bir oyuncunun kendisini isteyen teknik direktörün olduğu kulübe gitmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"OYUNCULARINIZI ARTETA'YA GÖNDERMEK İSTERSİNİZ"

"OYUNCULARINIZI ARTETA'YA GÖNDERMEK İSTERSİNİZ"

"Bir menajer olarak genç oyuncularınızı her zaman Arteta'ya göndermek istersiniz çünkü Arteta her zaman genç futbolcularla oynuyor."

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