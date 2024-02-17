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    4. Merakla beklenen Joker 2 (Joker: Folie à Deux) filminden yeni kareler paylaşıldı! Vizyon tarihine geri sayım başladı

    Merakla beklenen Joker 2 (Joker: Folie à Deux) filminden yeni kareler paylaşıldı! Vizyon tarihine geri sayım başladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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    2019 yılında gösterime giren Joker filminin devamı niteliğindeki Joker 2 (Joker: Folie à Deux) filminden yeni kareler paylaşıldı. DC Comics'teki Joker karakterine dayanan serinin ikinci halkasının 4 Ekim 2024 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

    Todd Phillips ve Scott Silveri tarafından senaryosu kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Todd Philips'in yer aldığı Joker 2 (Joker: Folie à Deux) filmi için geri sayım başladı.

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    Joker karekterine Joaquin Phoenix'un hayat verdiği filmde Harley Quinn olarak Lady Gaga ve Zazie Beetz olarak ise Sophie Dumond yer alacak.

    Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda rolleri henüz açıklanmamakla birlikte Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland ve Harry Lawtey de yer alacak.

    Hayranları vizyon tarihinde dair adeta geri sayım yaparken filminden yeni kareler onları heyecanlandırmayı başardı.

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    joker 2
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