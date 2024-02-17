Merakla beklenen Joker 2 (Joker: Folie à Deux) filminden yeni kareler paylaşıldı! Vizyon tarihine geri sayım başladı

Todd Phillips ve Scott Silveri tarafından senaryosu kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Todd Philips'in yer aldığı Joker 2 (Joker: Folie à Deux) filmi için geri sayım başladı.
Joker karekterine Joaquin Phoenix'un hayat verdiği filmde Harley Quinn olarak Lady Gaga ve Zazie Beetz olarak ise Sophie Dumond yer alacak.
Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda rolleri henüz açıklanmamakla birlikte Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland ve Harry Lawtey de yer alacak.
Hayranları vizyon tarihinde dair adeta geri sayım yaparken filminden yeni kareler onları heyecanlandırmayı başardı.