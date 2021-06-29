Merve Boluğur tatil için imaj tazeledi! Pozlarına beğeni yağdı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya pozları ve açıklamalarıyla adını unutturmuyor. YouTube kanalına zaman ayıran ünlü oyuncu zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Merve Boluğur yeni pozuyla da sosyal medyada dikkat çekti. Taytını giyip ekran önüne çıkan oyuncu yeni imajını gösterdi. Saçlarını kısaltan Boluğur'a beğeni yağdı.

Tatil için hazır!

33 yaşındaki Merve Boluğur siyahlar içinde pozlarıyla dikkat çekti. "Tatile giriş saçım" notuyla pozlarını paylaşan Merve Boluğur imajını tazeledi.

Siyah kısa taytı ve siyah üstüyle sandalyede poz veren Merve Boluğur'a hayranlarından beğeni yağdı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda sürekli siyah giyinmesini ve kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere seslenmişti.

33 yaşındaki oyuncu, "Siyahla bütünleşmiş bir kadınım. Kırmızı ruj da vazgeçilmezim. Merve karakterini böyle görmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Boluğur açıklamasının devamında ise "Bana bunun yakışmadığını söylüyorlar. Onlar söylüyor diye bundan vazgeçecek değilim. Hayatımdan el alemi kaldırdım. Yetişkin olmak bu demek" demişti.