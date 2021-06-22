Merve Dizdar boşandığı eşi Gürhan Altundaşar’ı çabuk unuttu! Paylaşımında gülücükler saçtı...

İşte Merve Dizdar'ın o paylaşımı ve ayrıntılar...
MERVE DİZDAR'DAN BOŞANMA SONRASI GÜLÜCÜKLÜ PAYLAŞIM!
Geçtiğimiz yıl yayına giren reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben rolünü canlandıran Merve Dizdar başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında evlenmişti.
Mutlu çiftten geçtiğimiz günlerde üzücü bir boşanma haberi geldi.
"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"
Merve Dizdar ve Altundaşar'ın hayranlarını üzen bu gelişme sonrası Dizdar boşanma kararını, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" açıklaması ile duyurmuştu.
Dizdar, boşanma kararı öncesi sosyal medya üzerinden eski eşi ile sürekli olarak paylaşımda bulunuyordu.
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