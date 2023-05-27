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Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

27.05.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Kuru Otlar Üzerine' filminde rol alan Merve Dizdar, 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü almaya hak kazandı. Merve Dizdar, törende yaptığı konuşmada 'Hayatı için savaşan ve birçok zorluğun üstesinden gelen birini' oynadığını ifade etti.

Fransa'da 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Kuru Otlar Üzerine' filminde rol alan Merve Dizdar, 'en iyi kadın oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Merve Dizdar, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada 'Hayatı için savaşan ve birçok zorluğun üstesinden gelen birini' oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

12 TEMMUZ'DA VİZYONA GİRECEK

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi, 12 Temmuz 2023'te sinemalarda vizyona girecek.

FİLMİN KONUSU

Erzurum'un Karayazı ilçesinin köylerinde çekimi yapılan yönetmenliğini Ceylan'ın üstlendiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi İstanbul'a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alıyor. TRT ortak yapımı olan film ilk kez Cannes'da sinemaseverlerle buluşmuştu. Filmde Merve Dizdar ile birlikte Musab Ekici, Deniz Celiloğlu, Ece Bağcı da başrollerde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cannes'da yapılan basın konferansında Kuru Otlar Üstüne ile ilgili konuşan Nuri Bilge Ceylan, filmin salgın döneminde çekildiğini ve bunun getirdiği bazı zorluklar olduğunu söylemişti.

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Filmin çekiminde mekan bulmak için çok gezdiklerini dile getiren Ceylan, çekimleri Erzurum'un Karayazı ilçesi civarındaki köylerde gerçekleştirdiklerini anlatmıştı.

Her sahnenin farklı bir köyde çekildiğini ve ardından montajda tek bir yermiş gibi gösterildiğini belirten Ceylan "Belki de bütün karakterlerim, duyguları kendi ruhumda da hissettiğim, en azından ipuçlarını gördüğüm şeylerdir muhakkak, diye düşünüyorum. Ben karanlık taraflarına, ruhunun karanlık bölgelerine ilgi duyan bir insanım. Benim hayatta bir tür anlam yaratma şeklim bu belki de." ifadelerini kullanmıştı.

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Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı

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