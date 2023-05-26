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  4. Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan bomba transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek isim belli oldu

Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan bomba transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek isim belli oldu

26.05.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Ömer dizisi pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Her bölümüyle büyük yankı uyandıran diziye geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman'a veda eden başarılı oyuncu transfer oldu. Ünlü oyuncu dizide Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Gamze karakterinin eski eşini canlandıracak.

Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan bomba transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek isim belli oldu

Sezon finali yapmaya hazırlanan Ömer dizisine yeni bir transfer gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman'a veda eden ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisinin kadrosuna eklendi.

Haluk Tezel

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ömer dizisinin 19. bölümünde ekibe çok başarılı bir oyuncu katılıyor. Turgut Alp'e hayat verdiği Kuruluş Osman dizisinden geçen haftalarda ayrılan Rüzgar Aksoy “Ömer” dizisiyle anlaştı.

Ömer dizizi

Rüzgar Aksoy, dizide Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Gamze'nin eski eşi Haluk Tezel’e hayat verecek. Haluk’un 19. bölümden itibaren dizide yer alacağı, Gamze ile Ömer’in (Selahattin Paşalı) hayatında tansiyonu iyice yükselteceği bilgisi paylaşıldı.

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