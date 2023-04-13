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Ödüllere doyamadı! Nuri Bilge Ceylan Cannes Film Festivali yolcusu... "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle yarışacak

13.04.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre, 16-27 Mayıs'ta düzenlenecek festivalde, TRT ortak yapımı 3 film sinemaseverlerle buluşacak.

Ödüllere doyamadı! Nuri Bilge Ceylan Cannes Film Festivali yolcusu... "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle yarışacak

TRT destekli yapımlar "Kuru Otlar Üstüne" ile Avusturyalı ödüllü yönetmen Jessica Hausner'ın "Club Zero" ve İtalyan sinemasının önemli yönetmenlerinden Alice Rohrwacher'in "La Chimera" filmi festivalin ana yarışma bölümüne seçildi.

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanan "Kuru Otlar Üstüne" filmi, dünya prömiyerini de festivalde yapacak.

ÖDÜLLERLE DÖNMÜŞTÜ

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Nuri Bilge Ceylan 2014'te "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Uzak" ve “Üç Maymun” filmleriyle ise Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü. (AA)

Nuri Bilge Ceylan birçok ödüle layık görülmüştür. Bazı önemli ödülleri şunlardır:

  • Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen ödülü - Uzak (2003)
  • Avrupa Film Ödülleri - En İyi Yönetmen - Üç Maymun (2009)
  • Altın Palmiye adayı - Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
  • Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen ödülü - Kış Uykusu (2014)
  • Altın Portakal - En İyi Film - Ahlat Ağacı (2018)
  • Lüpki Ödülleri - En İyi Yönetmen - Ahlat Ağacı (2018)
  • Festival de Cine de San Sebastián - En İyi Yönetmen - Ahlat Ağacı (2018)

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