Ödüllere doyamadı! Nuri Bilge Ceylan Cannes Film Festivali yolcusu... "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle yarışacak

TRT destekli yapımlar "Kuru Otlar Üstüne" ile Avusturyalı ödüllü yönetmen Jessica Hausner'ın "Club Zero" ve İtalyan sinemasının önemli yönetmenlerinden Alice Rohrwacher'in "La Chimera" filmi festivalin ana yarışma bölümüne seçildi.

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanan "Kuru Otlar Üstüne" filmi, dünya prömiyerini de festivalde yapacak.

ÖDÜLLERLE DÖNMÜŞTÜ

Nuri Bilge Ceylan 2014'te "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Uzak" ve “Üç Maymun” filmleriyle ise Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü. (AA)

Nuri Bilge Ceylan birçok ödüle layık görülmüştür. Bazı önemli ödülleri şunlardır: