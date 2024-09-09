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  4. Merve Taşkın savcının o sözlerini duyunca kendini tutamadı! Savcı uyardı: Her türlü cinsel veya duygusal veya fiziksel fantezisini de uluorta paylaşmaz

Merve Taşkın savcının o sözlerini duyunca kendini tutamadı! Savcı uyardı: Her türlü cinsel veya duygusal veya fiziksel fantezisini de uluorta paylaşmaz

09.09.2024 10:40
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Hülya Avşar'a katılan Merve Taşkın açıklamalarıyla yine gündeme oturdu. Kendisine dair eleştiriler yorumları da takip eden fenomen bir paylaşımı beğenen cumhuriyet savcısını da es geçmedi. Merve Taşkın ve savcı Mehmet Demir arasında geçen diyalog dikkat çekti.

MYNET MAGAZİN-Müstehcen paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve daha önce bu sebeple yargılanarak beraat eden Merve Taşkın Hülya Avşar'a konuk oldu.

Merve Taşkın'ın burada kullandığı ifadeler sosyal medyada bir kısmın eleştirisine sebep oldu bir sosyal medya kullanıcısı "Açıkçası, bu rezalet böylesine pazarlanmaya çalışmasa kimin dört duvar arasında ne kadar rezil bir hayat sürdüğü umrumuzda da değil. Allah yardım etsin der geçeriz. Ancak bu durumdan utanmayıp sıkılmayıp kendi düştüğü bataklığa başka genç kızları da çekmeye çalışanlara ve onların pr çalışmalarına ne ara bu kadar zemin oluşturur hâle geldik, hayret ediyorum" diyerek uzun bir yazı kaleme aldı.

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CUMHURİYET SAVCISIYLA İLGİNÇ DİYALOG

Savcı Demir de bu yazıyı beğenerek "Sizi tebrik ediyorum. Ne güzel yazmışsınız" dedi. Ancak Merve Taşkın savcının bu mesajını görünce kendini tutamadı.

Taşkın savcıya "Merhaba sayın Cumhuriyet savcısı; sizin işiniz gücünüz yok mu da bana hakaret eden bir hukuk ögrencisi ya da her kim ise onun tweetinin altına 'sizi tebrik ediyorum ne güzel yazmışsınız' diye destek olduğunuzu belli eden mention atıyorsunuz? Ülkemizin Cumhuriyet savcısının böyle bir tweeti desteklemesi normal mi? Bu tavrınızı anormal bulmakla birlikte açıkcası unvanınıza yakıştıramadım" dedi.

Savcı Demir ise "Size yazdığını görmedim. Hakareti de görmedim. Genel bir değerlendirme yazısı olarak anladım ve yazdıklarına katıldığım için takdir ettim. Özel olarak size hakaret etmek için yazdığını görseydim, tebrik etmezdim. Zira herkesin özel hayatı ve yaşam tarzı kendini ilgilendirir ve hakaretten azadedir." yanıtını verdi.

Ancak Merve Taşkın bu yanıttan da tatmin olmadı ve savcıya "Ben de aynı fikirdeyim, sayın Cumhuriyet savcım. Herkesin yaşam tarzı kendisini ilgilendirir. Ben kimseye beni örnek alın, benim peşime düşün demiyorum. Sadece kendi kendime hayatımı yaşıyor ve başıma gelen olayları ya da yaptıklarımı dürüstçe anlatıyorum. Sizden de ricam, önce bir şeyleri anlayarak okuyun ya da dinleyin ve her şeyi detaylıca analiz edin, sonra yorum yapın. Zira sosyal medyada yanlış anlaşılmalar fazlasıyla olabiliyor. Her insan, kimseye zarar vermediği sürece, kendi hayatını özgürce yaşamakta özgürdür. Size iyi günler dilerim" dedi.

Savcı Mehmet Demir de tepkisiz kalmayarak şunları yazdı:

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Merve Taşkın
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