Merve Taşkın savcının o sözlerini duyunca kendini tutamadı! Savcı uyardı: Her türlü cinsel veya duygusal veya fiziksel fantezisini de uluorta paylaşmaz

Ancak Merve Taşkın bu yanıttan da tatmin olmadı ve savcıya "Ben de aynı fikirdeyim, sayın Cumhuriyet savcım. Herkesin yaşam tarzı kendisini ilgilendirir. Ben kimseye beni örnek alın, benim peşime düşün demiyorum. Sadece kendi kendime hayatımı yaşıyor ve başıma gelen olayları ya da yaptıklarımı dürüstçe anlatıyorum. Sizden de ricam, önce bir şeyleri anlayarak okuyun ya da dinleyin ve her şeyi detaylıca analiz edin, sonra yorum yapın. Zira sosyal medyada yanlış anlaşılmalar fazlasıyla olabiliyor. Her insan, kimseye zarar vermediği sürece, kendi hayatını özgürce yaşamakta özgürdür. Size iyi günler dilerim" dedi.