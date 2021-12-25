Meryem Uzerli'den kızları Lily ve Lara'yla yen yıl paylaşımı! "Tıpkı anneleri"

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin 'Hürrem Sultan'ı olarak hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
MERYEM UZERLİ'DEN KIZLARIYLA YENİ YIL PAYLAŞIMI
Muhteşem Yüzyıl dizisinden 'Tükenmişlik Sendromu' sebebiyle ayrılan ve tartışmaların merkezi haline gelen MEryem Uzerli, diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ilk kızı Lara'yı kucağına almıştı.
O dönem gözlerden uzak kalmayı tercih eden Uzerli, uzun süre sadece kızı ile ilgilendi.
Şimdilerde reklam anlaşmaları ile dikkat çeken ve dijital projelerde yer alan Meryem Uzerli, hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdürüyor.
Bu yılın başlarında ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
Meryem Uzerli son olarak sosyal medya hesabından kızları Lara ve Lily ile yılbaşı paylaşımında bulundu.
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