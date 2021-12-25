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Meryem Uzerli'den kızları Lily ve Lara'yla yen yıl paylaşımı! "Tıpkı anneleri"

25.12.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle hayatımıza giren başarılı oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de hayatını sürdüren ünlü isim sosyal medy paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.. Bu yılın başlarında ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, kızlarıyla çekilen yeni yıl fotoğraflarını paylaştı. Ünlü isme pek çok ülkeden hayranları tarafından yorum geldi.

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin 'Hürrem Sultan'ı olarak hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

MERYEM UZERLİ'DEN KIZLARIYLA YENİ YIL PAYLAŞIMI

Muhteşem Yüzyıl dizisinden 'Tükenmişlik Sendromu' sebebiyle ayrılan ve tartışmaların merkezi haline gelen MEryem Uzerli, diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ilk kızı Lara'yı kucağına almıştı.
O dönem gözlerden uzak kalmayı tercih eden Uzerli, uzun süre sadece kızı ile ilgilendi.
Şimdilerde reklam anlaşmaları ile dikkat çeken ve dijital projelerde yer alan Meryem Uzerli, hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdürüyor.
Bu yılın başlarında ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
Meryem Uzerli son olarak sosyal medya hesabından kızları Lara ve Lily ile yılbaşı paylaşımında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
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