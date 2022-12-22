Messi'nin yatak paylaşımına Nusret'i de eklediler! Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret gündemden düşmüyor...

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dev bir finalle son bulmuştu. Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa'nın karşı karşıya geldiği final maçının 90 dakikası 2-2, uzatmaları ise 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı. Seri penaltı atışlarına gidilen müsabakada kazanan taraf, Arjantin olmuş ve Tangocular 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü.