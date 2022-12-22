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Messi'nin yatak paylaşımına Nusret'i de eklediler! Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret gündemden düşmüyor...

22.12.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmiş, 120 dakikası 3-3'lük eşitlikle biten müsabakanın kazananı penaltılar sonunda Tangocular olmuştu. 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de büyük sevinç yaşanırken, ünlü şef Nusret Gökçe sahaya atlayarak coşkuya ortak olmuştu. Di Maria ile fotoğraf çekilen Nusret, Lionel Messi ile de bir pozu olması için büyük uğraş vermişti. Ünlü şefi bu kez de Messi'nin yatak paylaşımına montajladılar...

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dev bir finalle son bulmuştu. Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa'nın karşı karşıya geldiği final maçının 90 dakikası 2-2, uzatmaları ise 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı. Seri penaltı atışlarına gidilen müsabakada kazanan taraf, Arjantin olmuş ve Tangocular 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü.

NUSRET'İ MESSI'NİN YANINA MONTAJLADILAR

ÖNCE DI MARIA İLE POZ VERDİ

ÖNCE DI MARIA İLE POZ VERDİ

Arjantin'in Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olması sonrası stadyumda sevinen futbolcuların arasına karışan ünlü şef Nusret Gökçe önce Angel Di Maria ile birlikte fotoğraf çektirdi.

MESSI'Yİ KOLUNDAN ÇEKİŞTİRDİ

MESSI'Yİ KOLUNDAN ÇEKİŞTİRDİ

Gökçe, sonrasında ise Lionel Messi'ye doğru yöneldi ve dünyaca ünlü yıldızın kolundan çekiştirdi.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞMÜŞTÜ

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞMÜŞTÜ

Görüntülerde, Nusret'in Messi'nin kolundan tutup fotoğraf çektirmek istediği anlar kameraya yansıdı. Messi görüntülerde Nusret'e pas vermezken o anlar yüzünden ünlü kasap sosyal medyanın diline düşmüştü.

DALGA KONUSU OLMUŞTU

DALGA KONUSU OLMUŞTU

Nusret, daha sonra Messi'yle pozunu "Adamsın" notuyla paylaşsa da dalga konusu olmaktan kurtulamamıştı.

BU KEZ YATAĞINA MONTAJLADILAR

BU KEZ YATAĞINA MONTAJLADILAR

Bu anların ardından İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao formasını terleten Ander Herrera, Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Herrera, Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile uyurken çekilen fotoğrafına Nusret Gökçe'nin montajlanmış halini kahkaha atarak paylaştı.

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