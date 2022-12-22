Messi'nin yatak paylaşımına Nusret'i de eklediler! Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret gündemden düşmüyor...

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dev bir finalle son bulmuştu. Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa'nın karşı karşıya geldiği final maçının 90 dakikası 2-2, uzatmaları ise 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı. Seri penaltı atışlarına gidilen müsabakada kazanan taraf, Arjantin olmuş ve Tangocular 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü.
Arjantin'in Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olması sonrası stadyumda sevinen futbolcuların arasına karışan ünlü şef Nusret Gökçe önce Angel Di Maria ile birlikte fotoğraf çektirdi.
Gökçe, sonrasında ise Lionel Messi'ye doğru yöneldi ve dünyaca ünlü yıldızın kolundan çekiştirdi.
Görüntülerde, Nusret'in Messi'nin kolundan tutup fotoğraf çektirmek istediği anlar kameraya yansıdı. Messi görüntülerde Nusret'e pas vermezken o anlar yüzünden ünlü kasap sosyal medyanın diline düşmüştü.
Nusret, daha sonra Messi'yle pozunu "Adamsın" notuyla paylaşsa da dalga konusu olmaktan kurtulamamıştı.
Bu anların ardından İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao formasını terleten Ander Herrera, Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Herrera, Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile uyurken çekilen fotoğrafına Nusret Gökçe'nin montajlanmış halini kahkaha atarak paylaştı.