Mia Khalifa kendisiyle resmen aşk yaşadı! Dünyaca ünlü ismin özgüveni tavan halleri hayranlarından beğeni topladı

Sosyal medya hesaplarından sıklıkla yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mia Khalifa Instagram hesabının hikaye bölümünden telefonunu adeta ayna gibi kullandığı bir gönderiye imza attı.
Telefonunun karşısına geçerek saçlarını düzelttiği anları kaydederek paylaşan fenomen ismin kendisine bakmaya doyamadığı fark edildi. O anlar hayranlarından da tam not aldı.
Saçlarını düzelttiği anları kaydederken üzerine hiçbir şey giymeyi tercih etmeyen fenomen isim gönderisine siyah kalp emojisi ekledi.