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    4. Mia Khalifa kendisiyle resmen aşk yaşadı! Dünyaca ünlü ismin özgüveni tavan halleri hayranlarından beğeni topladı

    Mia Khalifa kendisiyle resmen aşk yaşadı! Dünyaca ünlü ismin özgüveni tavan halleri hayranlarından beğeni topladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.02.2024 10:09 | Son Güncelleme:
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    Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinden adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden kendisini sevdiği anları paylaştı. Fenomen ismin o anları beğeni topladı.

    Sosyal medya hesaplarından sıklıkla yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mia Khalifa Instagram hesabının hikaye bölümünden telefonunu adeta ayna gibi kullandığı bir gönderiye imza attı.

    youtube

    Telefonunun karşısına geçerek saçlarını düzelttiği anları kaydederek paylaşan fenomen ismin kendisine bakmaya doyamadığı fark edildi. O anlar hayranlarından da tam not aldı.
    Saçlarını düzelttiği anları kaydederken üzerine hiçbir şey giymeyi tercih etmeyen fenomen isim gönderisine siyah kalp emojisi ekledi.
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    Anahtar Kelimeler:
    Mia Khalifa
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