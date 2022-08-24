'Michael Jackson fobisi' olan kadın, ünlü sanatçının taklitçisini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Ruby Marriott isimli bir kadın Kıbrıs tatili sırasında hayatının en büyük fobisiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Pop müziğin tüm dünyadaki efsanelerinden biri olan ve taklidi defalarca kez yapılan Michael Jackson’a karşı fobisi bulunan kadın otelin düzenlediği konsept partiyi gördüğünde büyük bir şok yaşadı. Marriot’un kız kardeşi tarafından çekilen görüntülerin TikTok’ta viral olmasından sonra kadının fobisi gündem yarattı.

EN BÜYÜK KORKUSUYLA YÜZLEŞTİ

Kırmızı bir ceket ve siyah pantolonla Michael Jackson’un taklidini yapan adamı karşısında gördüğünde hüngür hüngür ağlamaya başlayan Marriot’un o anları kardeşi kaydetti. Ablasının ünlü sanatçıya dair bir fobi geliştirdiğini ifade eden kız kardeşi Mace gönderisine, “Tatildeki ilk gecemiz kötüye gitti. Ablamın Michael Jackson fobisi var” notunu ekledi.