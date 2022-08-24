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'Michael Jackson fobisi' olan kadın, ünlü sanatçının taklitçisini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

24.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada Michael Jackson pop müziğin en ünlü seslerinden biri olarak kabul edilir ancak Ruby Marriott isimli bir kadın için ünlü sanatçı fobisinin vücut bulmuş halidir. Kıbrıs’ta yaptığı tatil sırasında ünlü sanatçının taklidinin yapıldığı bir dans performansını gören Marriott, hayatının en büyük korkusunu yaşadığını dile getirerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Ruby Marriott isimli bir kadın Kıbrıs tatili sırasında hayatının en büyük fobisiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Pop müziğin tüm dünyadaki efsanelerinden biri olan ve taklidi defalarca kez yapılan Michael Jackson’a karşı fobisi bulunan kadın otelin düzenlediği konsept partiyi gördüğünde büyük bir şok yaşadı. Marriot’un kız kardeşi tarafından çekilen görüntülerin TikTok’ta viral olmasından sonra kadının fobisi gündem yarattı.

EN BÜYÜK KORKUSUYLA YÜZLEŞTİ

Kırmızı bir ceket ve siyah pantolonla Michael Jackson’un taklidini yapan adamı karşısında gördüğünde hüngür hüngür ağlamaya başlayan Marriot’un o anları kardeşi kaydetti. Ablasının ünlü sanatçıya dair bir fobi geliştirdiğini ifade eden kız kardeşi Mace gönderisine, “Tatildeki ilk gecemiz kötüye gitti. Ablamın Michael Jackson fobisi var” notunu ekledi.
Tamamen habersiz bir şekilde oteldeki animatörlerin şovunu izlemeye geldiğini düşünen kadının en büyük korkusuyla yüzleştiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı kadının gönderisine, “Bu konuda gülmeme engel olamıyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Üzgünüm ama bu çok komik” yorumunu ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
Michael Jackson fobi
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