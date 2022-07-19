Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bozbük Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Alevlerin yakındaki turistik tesise sıçramaması için çaba gösteriliyor.

İlçede Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisinde öğlen saatlerinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.