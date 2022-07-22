Milas'ta termik santralin maden sahasına dikilen zeytin ağaçları ürüne dönüştü

Muğla'da termik santraller için kömür çıkarılan alanlar daha sonra ağaçlandırılarak yeşile dönüştürülüyor.

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, AA Muhabirine Yeniköy Kemerköy termik santralinin Türkiye'de elektrik üretimi gerçekleştiren termik santraller arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Santralleri 2014 yılında 2,7 milyar dolar özelleştirme bedeliyle devraldıklarını hatırlatan Dinç, o günden bu yana üretim rekorları kırarak faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

Termik santrallerin yılın 4 mevsimi 24 saat enerji sağladığını belirten Dinç, "Ürettiğimiz elektrik Türkiye'nin elektriğinin yüzde 2,5'ini karşılıyor. Yılda yaklaşık 7,7 kilovatsaat elektrik üretiyoruz." dedi.

Kömür kaynağı kullanılan alanları bölgenin dokusuna uygun ağaçlarla yeşillendirdiklerine dikkati çeken Dinç, bölgede çalışmaya başladıklarında ilk faaliyetlerinin ise baca gazı artıma sistemleriyle ilgili 280 milyon avroluk dev bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Bu yatırımın sonucu olarak baca gazı emisyonlarının standart değerlerin, kendilerine tanınan limitlerin yarısına geldiğini hatırlatan Dinç, şu anda santrallerinin yerli kömürle çalışan en çevreci, en doğa dostu termik santrallerden biri olduğunu vurguladı.

Dinç, yaptıkları yatırımlarla aynı miktardaki kömürle daha fazla enerji ürettiklerini, bu nedenle hem verimlilik hem de çalışma saatinde pozitif anlamda bir artış yaşandığını söyledi.

- "Kömür sahalarına dikilen zeytinlerden 8 ton zeytinyağı elde ediliyor"

Kömür kaynağını kullandıkları alanları aslına uygun bir şekilde rehabilite ettiklerine işaret eden Dinç, şöyle konuştu:

"Sahamızda 22 binin üzerinde zeytin ağacı var. Aynı zamanda coğrafi işaret de alınmış durumda. Yöre halkından kadın çalışanlarımızla her yıl yaklaşık 8 ton zeytinyağı üretiyoruz. Bu zeytinyağını çalışanlarımızla, paydaşlarımızla, bölge halkıyla ticari bir kaygı gütmeden de paylaşıyoruz. Bu sene yağışların da iyi olması sayesinde rekor düzeyde bir rekolte bekliyoruz. Biz bu yıl aynı zamanda sürdürülebilir ve yeşil dönüşümün başlangıcı olarak kapatılan maden sahalarında güneş enerji yatırımına başlıyoruz. Ülkemizin enerji dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla maden sahalarımızın bulunduğu alanlara toplamda 40 megavatlık güneş santrali kurmak için lisanslarımızı aldık."

- "Yıl boyu kazı çalışması yürütülüyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında maden sahalarında kurtarma kazıları da yaptıklarını anlatan Dinç, " Arkeolojik kazılarda 5 bin yıl öncesine ait buluntular söz konusu. Kazılarda ortaya çıkarılan eserler Ören'de açık hava müzesinde sergileniyor. Bunları koruma altına alıyoruz. Yeraltında kalan gizli tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz. Kazı çalışması yıl boyu devam ediyor." diye konuştu.

Serhat Dinç, bugünden başlattıkları çalışmalarla 2040 vizyonunu “sıfır karbon ayak izi” olarak belirlediklerini de sözlerine ekledi.