EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması: 'Çalışmaları tamamladık yakın zamanda paylaşacağız'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması: 'Çalışmaları tamamladık yakın zamanda paylaşacağız'

03.02.2024 23:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti. Gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirten Tekin, "Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında Ankara'da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, "Asrın felaketinde başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere yaşamını yitiren tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesini kullandı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Günün Önemli Manşetleri

Tekin, Bakanlık olarak depremin yıkıcı etkilerini yaşayan bölgedeki öğrenci, öğretmen ve depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için bir seferberlik anlayışı içinde faaliyetler yürüttüklerine işaret etti. Tekin, arama kurtarma, bakım ve onarım, okulların eğitim öğretime hazırlanması, psikososyal destek, üretim, taşımalı eğitim, barınma ve beslenme, kırtasiye dağıtımı, LGS ve YKS hazırlık kursları, halk eğitim kursları, öğretmenlere yönelik hizmet içi faaliyetler, Bakanlık Arama Kurtarma Birimi ekiplerinin çalışmaları olmak üzere gece gündüz demeden birçok çalışma yaptıklarını söyledi.
Tekin, Bakanlık olarak deprem bölgesindeki eğitim süreçlerini yürütmek için tam bir seferberlik halinde çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Bakanlık politikalarının karşılık bulabilmesi için öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla her zaman istişare kültürüyle hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Tekin, bu sayede birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

'MÜFREDAT DİNAMİK BİR YAPIDA OLMALI'

'MÜFREDAT DİNAMİK BİR YAPIDA OLMALI'
Bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını dile getiren Tekin, "Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı.
Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah" diye konuştu. (DHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

DEM Parti'den yerel seçim kararı! 'İstanbul, Ankara ve İzmir'den çıkaracaklar mı?'

DEM Parti'den yerel seçim kararı! 'İstanbul, Ankara ve İzmir'den çıkaracaklar mı?'

Kerem'in konuşmaları ifşa oldu, Tete paylaşımı apar topar sildi!

Kerem'in konuşmaları ifşa oldu, Tete paylaşımı apar topar sildi!

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Çağlar'ın performansı taraftarı çıldırttı! "Başımıza iş açacak"

Çağlar'ın performansı taraftarı çıldırttı! "Başımıza iş açacak"

MEB'den devamsızlıkla ilgili yeni karar! İlkokul, ortaokul, lise...

MEB'den devamsızlıkla ilgili yeni karar! İlkokul, ortaokul, lise...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.