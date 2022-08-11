Milli Takım'ın yıldızına ahlaksız teklif iddiası! Kaan Ayhan'ın evine gittiler ve...

Adı Türk kulüpleriyle anılan Kaan Ayhan için skandal bir iddia ortaya atıldı. Sassuolo'da top koşturan milli stoperin Türkiye'ye transfer olabilmesi için ilginç bir yöntem izlendiği ifade edildi.

BU İDDİA HERKESİN DİLİNE DÜŞTÜ

Gazeteci Gökmen Özcan'ın haberine göre; ismini vermek istemediği bir Türk kulübünün başkanı Kaan Ayhan'a skandal bir teklifte bulundu. Sözlerine şu şekilde devam eden Özcan, "Oyuncunun Almanya'daki evine, bir Türk kulübünün başkanı gidiyor. Buraya kadar her şey normal. Maddi şartları ve Sassuolo'nun talepleri soruluyor. Buraya kadar da her şey normal. Fakat sonra o kulüp başkanı Kaan Ayhan için ''Kaan'da biraz problem çıkartsın. Ben bu maçta oynamak istemiyorum, hocadan da rahatsızım diyerek isyan etsin." diyor. Kısacası ortalığı karıştırsın diyor." şeklinde bir iddiada bulundu. Bu olaydan sonra sosyal medya adeta birbirine girdi.

DEHŞET VERİCİ ŞEKİLDE KARŞILANIYOR

İddialarına devam eden Gökmen Özcan, "Oyuncunun ailesi bu teklifi dehşet verici buluyor ve reddediyor. Konu daha sonra kapanıyor." şeklinde konuştu. Adı dört büyük kulüple de anılan Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada görev almıştı.