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Milli Takım'ın yıldızına ahlaksız teklif iddiası! Kaan Ayhan'ın evine gittiler ve...

11.08.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için skandal bir iddia ortaya atıldı. Hemen hemen her transfer dönemi adı Türk kulüpleriyle anılan yıldız stoper için ortaya atılan iddia ortalığı ayağa kaldıracak cinsten...

Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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Adı Türk kulüpleriyle anılan Kaan Ayhan için skandal bir iddia ortaya atıldı. Sassuolo'da top koşturan milli stoperin Türkiye'ye transfer olabilmesi için ilginç bir yöntem izlendiği ifade edildi.

BU İDDİA HERKESİN DİLİNE DÜŞTÜ

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Gazeteci Gökmen Özcan'ın haberine göre; ismini vermek istemediği bir Türk kulübünün başkanı Kaan Ayhan'a skandal bir teklifte bulundu. Sözlerine şu şekilde devam eden Özcan, "Oyuncunun Almanya'daki evine, bir Türk kulübünün başkanı gidiyor. Buraya kadar her şey normal. Maddi şartları ve Sassuolo'nun talepleri soruluyor. Buraya kadar da her şey normal. Fakat sonra o kulüp başkanı Kaan Ayhan için ''Kaan'da biraz problem çıkartsın. Ben bu maçta oynamak istemiyorum, hocadan da rahatsızım diyerek isyan etsin." diyor. Kısacası ortalığı karıştırsın diyor." şeklinde bir iddiada bulundu. Bu olaydan sonra sosyal medya adeta birbirine girdi.

DEHŞET VERİCİ ŞEKİLDE KARŞILANIYOR

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İddialarına devam eden Gökmen Özcan, "Oyuncunun ailesi bu teklifi dehşet verici buluyor ve reddediyor. Konu daha sonra kapanıyor." şeklinde konuştu. Adı dört büyük kulüple de anılan Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada görev almıştı.

KAAN AYHAN'IN FOTOĞRAFLARI

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