Milli Takım kampında skandal konuşma! Beşiktaş taraftarları ortalığı ayağa kaldırdı! Semih Kılıçsoy için kullanılan ifadeler sosyal medyada gündem oldu! ''Niye çağırmışlar?"

Milli Takım kampında gazeteci skandalı yaşanıyor. Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun genç yıldızı Semih Kılıçsoy için kullanılan ifadeler siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

"NİYE ÇAĞIRMIŞLAR?"

Çekim yapıldığı esnada kamerayı açık unutan gazeteciler, kendi aralarında konuşurken söyledikleri canlı yayına yansıdı. Videoda arka planda konuşan bir şahıs, "Bu Semih kendi takımında kadroya giremiyor. Milli Takım'a niye çağırmışlar?" dediği duyuldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİLİ

Beşiktaşlı taraftarlar yaşanan bu olay sonrası sesin kime ait olduğunun tespit edilip ceza verilmesini istiyor.