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  4. Milli Takım kampında skandal konuşma! Beşiktaş taraftarları ortalığı ayağa kaldırdı! Semih Kılıçsoy için kullanılan ifadeler sosyal medyada gündem oldu! ''Niye çağırmışlar?"

Milli Takım kampında skandal konuşma! Beşiktaş taraftarları ortalığı ayağa kaldırdı! Semih Kılıçsoy için kullanılan ifadeler sosyal medyada gündem oldu! ''Niye çağırmışlar?"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 13:49
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Milli Takım kampında skandal bir olay yaşandı. Sosyal medyada ortaya çıkan konuşma sonrası Beşiktaşlı taraftarlar ayaklandı. Bir gazetecinin çekim yaptığı esnada arkada konuştuğu ve bu konuşmanın canlı yayına yansıdığı fark edildi.

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Milli Takım kampında gazeteci skandalı yaşanıyor. Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun genç yıldızı Semih Kılıçsoy için kullanılan ifadeler siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

"NİYE ÇAĞIRMIŞLAR?"

Çekim yapıldığı esnada kamerayı açık unutan gazeteciler, kendi aralarında konuşurken söyledikleri canlı yayına yansıdı. Videoda arka planda konuşan bir şahıs, "Bu Semih kendi takımında kadroya giremiyor. Milli Takım'a niye çağırmışlar?" dediği duyuldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİLİ

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Beşiktaşlı taraftarlar yaşanan bu olay sonrası sesin kime ait olduğunun tespit edilip ceza verilmesini istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Semih Kılıçsoy beşiktaş milli takım
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