Milyoner Türk fenomenin paylaşımları olay oldu! “Hayal edebileceğinizden daha fazla para..."

Sosyal medya fenomeni 23 yaşındaki Cansel Özyalçın, Türkiye’den Almanya’ya göç eden yedi kişilik bir ailenin üyesi. Çocukluk dönemlerinde maddi durumlarının iyi olmadığından söz eden Özyalçın, sosyal medya paylaşımları sayesinde 300 bin takipçiye ulaştı. 20 yaşında ailesini de desteklemek için moda ve güzellik sektöründe şirketler kurmaya karar verdi. Pandemi sırasında gelirinin katladığını ve şirketlerin değerinin arttığından söz eden Özyalçın, Almanya’da popüler olan giyim ve tırnak markasının sahibi oldu.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Sosyal medya paylaşımları ve kazancı sayesinde İngiliz basının da dikkatini çekmeyi başaran Özyalçın, sürekli olarak yurtdışına seyahatlere gittiğini ve Dubai’nin en sevdiği yerlerden biri olduğunu dile getirdi.

İngiliz haber sitesi Dailystar’a özel hayatına dair detaylardan söz eden Özyalçın, “Ailem çok mütevazı bir geçmişe sahip ve beş çocuklu bir ailede büyürken hayatımda az destek gördüm. 20’li yaşlarımın başlarında uzun süredir aktif olduğum sosyal medya üzerinden bir şeyler yapmaya karar verdim. Çocukluğumdan beri sosyal medya dünyası beni büyüledi ve hep bunun bir parçası olmak istedim.En son moda ve trendlerde giyinmeyi, fotoğraf çekmeyi ve bunları Instagram'da yayınlamayı sevdim, ne kadar çok beğeni aldıkça o kadar çok takdir hissettim. Bunun benim işim olması gerektiğini biliyordum” dedi.

"HER ŞEYİYLE KENDİM İLGİLENİYORUM" Kendisine ait bir tırnak ve giyim markası kurduğundan söz eden Özyalçın, markalarının her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini ve kısa sürede markalarının bu kadar büyümesinin başarısının bir göstergesi olarak onu gururlandırdığını ifade etti.

Bütün enerjisini ve bilgi birikimini şirketlerinin daha iyi olması için harcadığını dile getiren Özyalçın, “Bütün enerjimi ve bilgimi pazarlamaya harcıyorum ve tabii ki blogger arkadaşlarım da tanınmam için beni destekliyor. İlk başta her şey hala çok küçüktü ve hala her siparişi kendim paketliyordum. Zaman içinde markalar, Covid ve çevrimiçi patlama nedeniyle 2021'deki atılımımızı gerçekleştirene kadar büyüdü. Artık tam otomatik çalışan devasa bir depomuz ve destek ve sosyal medya için kendi ekibimiz var." diye konuştu.