Milyonlarca dolar değerindeki terk edilmiş malikaneyi keşfettiler! Ardından büyük bir trajedi çıktı... Kapının önünde lüks arabalar bile var

Jeremy Abbott ve BigBankz isimli iki YouTuber kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşırken yıkıcı bir geçmişe sahip olduğunu iddia ettikleri 10 odalı ve 11 banyolu malikanenin yerini ve ailenin kimliğini açıklamadı. Ancak devasa evin her köşesini kaydederek değerinin 10.5 milyon dolar (yaklaşık 195 milyon 989 bin 850 TL) olduğunu belirttiler.

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Terk edilen malikanenin önünde üç adet lüks araba bulunduğunu belirten sosyal medya fenomenleri malikanenin kapalı yüzme havuzu, spor kompleksi ve geniş bir garajdan oluştuğunu söyledi.

Lüks markalarla dekore edilen evin eşyalarının sıfır olduğu hatta buzdolabında su şişelerinin bile bulunduğu fark edildi. İkili internet üzerinden terk edilmiş malikaneler üzerine araştırmalar yaptıklarında burayı bulduklarını söyledi.

TRAJİK HİKAYEYİ ANLATTILAR Jeremy Abbott ve BigBankz malikanenin arkasında aslında büyük bir trajediyi barındırdığını söyledi. Hala üzerinde etiketlerin bulunduğu kıyafetlerin paketleri ve yarısı yenmiş yiyeceklerin masada durduğu malikanenin hikayesini sosyal medya fenomenleri, “Bu konağı inşa eden adam, ülkenin en iyi tıp fakültelerinden birinden mezun olarak çok başarılıydı. Cerrah, dört çocuk babası ve hatta bir eğlence pilotuydu. Uçmaktan büyük keyif alıyordu. Başarılı cerrah oğluyla geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. hayat sigortası primi ödenmediği için adamın geride kalan 3 çocuğu ve karısı mali destekten mahrum kaldılar.” sözleriyle anlattı.