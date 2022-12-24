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Milyonlarca dolar değerindeki terk edilmiş malikaneyi keşfettiler! Ardından büyük bir trajedi çıktı... Kapının önünde lüks arabalar bile var

24.12.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeremy Abbott ve BigBankz isimli sosyal medyada fenomenleri tarafından keşfedilen terk edilmiş malikane ve ardındaki hikaye Amerika basınında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada fenomenlerinin kameraya çektiği 30 bin metrekarelik terk edilmiş durumdaki malikanenin tamamen lüks eşyalarla donatılması ve kapının önünde 3 adeta lüks araç bulunması merak uyandırdı.

Jeremy Abbott ve BigBankz isimli iki YouTuber kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşırken yıkıcı bir geçmişe sahip olduğunu iddia ettikleri 10 odalı ve 11 banyolu malikanenin yerini ve ailenin kimliğini açıklamadı. Ancak devasa evin her köşesini kaydederek değerinin 10.5 milyon dolar (yaklaşık 195 milyon 989 bin 850 TL) olduğunu belirttiler.

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Terk edilen malikanenin önünde üç adet lüks araba bulunduğunu belirten sosyal medya fenomenleri malikanenin kapalı yüzme havuzu, spor kompleksi ve geniş bir garajdan oluştuğunu söyledi.
Lüks markalarla dekore edilen evin eşyalarının sıfır olduğu hatta buzdolabında su şişelerinin bile bulunduğu fark edildi. İkili internet üzerinden terk edilmiş malikaneler üzerine araştırmalar yaptıklarında burayı bulduklarını söyledi.

TRAJİK HİKAYEYİ ANLATTILAR

TRAJİK HİKAYEYİ ANLATTILAR
Jeremy Abbott ve BigBankz malikanenin arkasında aslında büyük bir trajediyi barındırdığını söyledi. Hala üzerinde etiketlerin bulunduğu kıyafetlerin paketleri ve yarısı yenmiş yiyeceklerin masada durduğu malikanenin hikayesini sosyal medya fenomenleri, “Bu konağı inşa eden adam, ülkenin en iyi tıp fakültelerinden birinden mezun olarak çok başarılıydı. Cerrah, dört çocuk babası ve hatta bir eğlence pilotuydu. Uçmaktan büyük keyif alıyordu. Başarılı cerrah oğluyla geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. hayat sigortası primi ödenmediği için adamın geride kalan 3 çocuğu ve karısı mali destekten mahrum kaldılar.” sözleriyle anlattı.
Sosyal medya fenomenleri evin aylık olarak 50 bin dolar ödemesinin yanında yapımından şu zamana kadarki süreyi kapsayacak şekilde 8 milyon dolarlık borcunun olduğu belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Amerika malikane

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