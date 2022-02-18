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  4. Mine Koşan'ı görenler tanıyamadı! Sosyal medyanın diline fena düştü

Mine Koşan'ı görenler tanıyamadı! Sosyal medyanın diline fena düştü

18.02.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mine Koşan'ı görenler tanıyamadı, ünlü isim kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Alişan'ın programına konuk olan Mine Koşan Instagram'dan, "Alişan'la biz" notuyla bir fotoğraf yayınladı. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Koşan'ı görenler, "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumunda bulundu.

Alişan'la yan yana paylaştı sosyal medyanın diline fena düştü! Mine Koşan'ı görenler tanıyamadı. Abartılı filtre denince Seda Sayan'ı aratmayan Mine Koşan sosyal medyanın çok konuşulanlarından oldu. Ünlü sanatçı son olarak Alişan'ın programına konuk oldu.

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Halil Ergün ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da yayınlayan ve ardından sosyal medyada 'Ağzımızın tadı kaçtı', 'Keşke Ali Rıza Bey'i normal haliyle görseydik', 'Halil Bey baby face olmuş', 'Yeni doğmuş gibi' yorumlarıyla ti'ye alınan Koşan, bu kez dikkatli davrandı.

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Bu kez de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamayan Mine Koşan'a "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumları yapıldı.

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Mine Koşan'ın abarttığı filtreli paylaşımları sosyal medyada hızla yayıldı.

mine koşan

PHOTOSHOP TERK ÜNLÜLER

Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Alişan Mine Koşan
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