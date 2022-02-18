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Mısır’a firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor! Günümüze kadar ulaştırıyor

18.02.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'ın Giza şehrinin yakınlarındaki Bahariye Vahası'nda yer alan Benentiyo Kayalığı, adını dönemin büyük bir tüccarının mezarından alıyor. Yaklaşık 2 bin 600 yıllık geçmişe sahip kayalık, Mısır'ın kadim tarihi hakkında önemli bilgiler veriyor.

Mısır'ın Giza şehrinin yakınlarında yer alan Bahariye Vahası'nda 84 yıl önce "Çöl Keşişi" lakabıyla anılan Ahmed Fahri tarafından keşfedilen 2 bin 600 yıllık kayalık alan adını Benentiyo adında dönemin büyük bir tüccarının mezarından alıyor. Üç büyük piramit ve Sfenks'in yakınlarında yer alan kayalık, tarihi ve kültürel değeriyle bilim adamlarının yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.

KAYALARI DİLE GETİREN SANAT

Benentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve "Çöl Keşişi" olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi.
Bölge tamamı kayalar oyularak elde edilmiş 4 bölümden oluşuyor. İçinde mezarlıklar da bulunan mekan, 6 metre derinliğindeki bir kuyudan inilerek ulaşılan kuzey ve güney girişlerinden müteşekkil.
Mekanın girişi 4 sütunlu bir salona açılırken, salonun yanında 3 yan oda yer alıyor. Duvarlarında yer alan çizimler ve yazılar, tarihe dair bilgiler sunuyor.
Benentiyo Kayalığı'nda yer alan firavunlar dönemine ait çizimler ve yazılar, dönemin zengin kültürünü de yansıtıyor.
Kayalığın içinde yer alan Mısır'da yaklaşık 2 bin 600 sene önce hüküm süren 26. hanedan dönemine ait mezarlık, firan dönemlerinde kutsal önem atfedilen güneş ve ayın döngüsüne dair tasvirleriyle dikkati çekiyor.
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