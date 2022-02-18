Mısır’a firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor! Günümüze kadar ulaştırıyor

Mısır'ın Giza şehrinin yakınlarında yer alan Bahariye Vahası'nda 84 yıl önce "Çöl Keşişi" lakabıyla anılan Ahmed Fahri tarafından keşfedilen 2 bin 600 yıllık kayalık alan adını Benentiyo adında dönemin büyük bir tüccarının mezarından alıyor. Üç büyük piramit ve Sfenks'in yakınlarında yer alan kayalık, tarihi ve kültürel değeriyle bilim adamlarının yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.

KAYALARI DİLE GETİREN SANAT

Benentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve "Çöl Keşişi" olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi.

Bölge tamamı kayalar oyularak elde edilmiş 4 bölümden oluşuyor. İçinde mezarlıklar da bulunan mekan, 6 metre derinliğindeki bir kuyudan inilerek ulaşılan kuzey ve güney girişlerinden müteşekkil.

Mekanın girişi 4 sütunlu bir salona açılırken, salonun yanında 3 yan oda yer alıyor. Duvarlarında yer alan çizimler ve yazılar, tarihe dair bilgiler sunuyor.

Benentiyo Kayalığı'nda yer alan firavunlar dönemine ait çizimler ve yazılar, dönemin zengin kültürünü de yansıtıyor.