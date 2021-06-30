Miss BumBum güzeli Suzy Cortez İngiltere galibiyetini cesur pozlarla kutladı

Brezilya’da geleneksel olarak düzenlenen, dünyanın en güzel kalçasının seçildiği Mis BumBum yarışmasını iki kez kazanarak adını dünyaya duyuran Suzy Cortez, Instagram hesabından iddialı pozlar paylaştı.

MİSS BUMBUM'DAN İNGİLTERE'YE DESTEK

Futbola olan merakıyla bilinen Miss BumBum güzeli Suzy Cortez, İngiltere’nin Almanya’yı yendiği EURO 2020 maçı sonrasında cesur pozlar paylaştı.

Almanya ile dalga geçerek İngiltere’yi tebrik eden Suzy Cortez, üzerinde İngiltere futbol takımının formasıyla poz verdi.

Barselona'ya olan sevgisini düzenli olarak gösteren 31 yaşındaki model, ilk kez 2015'te Miss BumBum unvanını kazanmıştı.

Suzy Cortez, aynı unvanı 2019'da ikinci kez kazandı.