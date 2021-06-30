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  4. Miss BumBum güzeli Suzy Cortez İngiltere galibiyetini cesur pozlarla kutladı

Miss BumBum güzeli Suzy Cortez İngiltere galibiyetini cesur pozlarla kutladı

30.06.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel kalçasının seçildiği Miss BumBum yarışmasını iki kez kazanan Suzy Cortez, İngiltere’nin Almanya’yı yendiği EURO 2020 maçı sonrasında cesur pozlar paylaştı.

Brezilya’da geleneksel olarak düzenlenen, dünyanın en güzel kalçasının seçildiği Mis BumBum yarışmasını iki kez kazanarak adını dünyaya duyuran Suzy Cortez, Instagram hesabından iddialı pozlar paylaştı.

MİSS BUMBUM'DAN İNGİLTERE'YE DESTEK

Futbola olan merakıyla bilinen Miss BumBum güzeli Suzy Cortez, İngiltere’nin Almanya’yı yendiği EURO 2020 maçı sonrasında cesur pozlar paylaştı.
Almanya ile dalga geçerek İngiltere’yi tebrik eden Suzy Cortez, üzerinde İngiltere futbol takımının formasıyla poz verdi.
Barselona'ya olan sevgisini düzenli olarak gösteren 31 yaşındaki model, ilk kez 2015'te Miss BumBum unvanını kazanmıştı.
Suzy Cortez, aynı unvanı 2019'da ikinci kez kazandı.
Suzy Cortez fotoğraflarını, "Çok mutluyum, Londra'da yaşarken İngiltere'nin Almanları yendiğini göremezdim. Bugün mutlu bir gün. İngiltere gibi Brezilyalılar Almanlardan hoşlanmıyor!" notuyla paylaştı.
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Instagram
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