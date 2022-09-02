YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

02.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "6. Bölgede Tekstil ve Hazır Giyim Yatırımı" konulu panel gerçekleştirildi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Tekstil İhtisas OSB'deki bir fabrikada, MHGF tarafından Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) ev sahipliğinde 15. Sektörel İletişim Toplantısı kapsamında düzenlenen panelin açılışında, sivil toplum kuruluşlarına gönül veren insanlar olarak kamu vicdanıyla hareket etmek zorunda olduklarını söyledi.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Doğu çok yoruldu, batıya göç ederken iş ve aş için gitti ama biz batıya diyoruz ki gelin ülkenizi, bölgenizi, coğrafyanızı tanıyın. Tanışmak için gelin. En önemlisi tanış olmak, dokunmak, dost olmak. Dokunacağız, bilgimizi karşılıksız aktaracağız ve iletişimimizi güçlü kılacağız. Kafamızda ikinci bir muhasebe olmayacak. Bu ne düşünüyor, ne yapar, ben ne alırım, demeyeceğiz. Biz ne veririz, diyeceğiz. Biz onun için derviş gibi adım adım Anadolu'yu dolaşıyoruz."

Kente gelme amaçlarının sanayiye katkı sağlamak olduğunu aktaran Öztürk, "Değerli dostlarımızın bilgisini, birikimini buraya getirmek ve iş birliğini sağlamak istiyoruz. Biz çıkar odaklı değil, fayda odaklı olmalıyız. Ülkemizde her yapılan iş, faydalı, insana dokunan iş bizim için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da bölgeye özgün yeni teşvik sistemlerinin çıkması gerektiğini savunarak, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'de yürütülen çalışmaları aktardı.

Kaya, "Tekstil İhtisas OSB son dönemlerin yıldız OSB'si. Fabrikalarımızın tamamına yakını önümüzdeki yıl bitmiş olacak. Bu arada da mevcut yerin 2 katı büyüklüğünde bir ilave organize sanayi bölgesi çalışmasını da başlattık." dedi.

- Hedef 1 milyar dolar

GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran ise Tekstil İhtisas OSB'de 30'un üzerinde firmanın üretime başladığını bildirerek, bunun binlerce insan için aş ve iş demek olduğunu anlattı.

Diyarbakır'dan bu yılın ilk 7 ayında geçen yıla göre yüzde 40'lık bir ihracat artışı olduğunu kaydeden Dalkıran, "Önümüzdeki yıllarda Bursa, Denizli, İzmir ve Gaziantep'te olduğu gibi Diyarbakır'da da ihracatta 1 milyar doların üstü hedefini koyduk." ifadesini kullandı.

Daha sonra moderatörlüğünü Dünya gazetesi ekonomi yazarlarından Dr. Rüştü Bozkurt'un yaptığı panel gerçekleştirildi.

Panele, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Dr. Hasan Maral, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekstil Diyarbakır moda Hazır giyim

Diyarbakır Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:43
Öğle
12:24
İkindi
16:02
Akşam
18:55
Yatsı
20:15

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 2 Eylül Cuma

Agüloğlu Eczanesi
Yenisehir
Ortadoğu Eczanesi
Yenisehir
Çuhadar Eczanesi
Baglar
Derman Eczanesi
Baglar
Irmak Eczanesi
Baglar
Elit Eczanesi
Kayapinar
İrfan Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.