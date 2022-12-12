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  4. Morgtaki yüzden fazla cesede tecavüz etmişti! Ortaya çıkan kayıtlar kan dondurdu... Tecavüz anları saniye saniye kaydetmiş

Morgtaki yüzden fazla cesede tecavüz etmişti! Ortaya çıkan kayıtlar kan dondurdu... Tecavüz anları saniye saniye kaydetmiş

12.12.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Doğu Sussex bölgesinde yaşayan 66 yaşındaki David Fuller isimli eski hastane çalışanının morgta bulunan 100’ü aşkın cesede tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Dünya basınına bomba gibi düşen haberin sonrasında Fuller’in evinde yapılan aramalarda korkunç detaylar ortaya çıktı. Fuller’in tecavüz görüntülerini kaydettiği ve internette “tecavüz, işkence ve ölüm” gibi sözcükleri içeren aramalar yaptığı tespit edildi.

İngiltere’de tüm dünyanın gözünü çevirdiği skandal iki genç kadının cansız bedenlerinin boğulmuş bir halde bulunmasının ardından ortaya çıktı. Cinayetlere ilişkin olarak eski bir morga çalışanı olan 66 yaşındaki David Fuller tutuklandı. Yapılan araştırmalarda Fuller’in morgta görev aldığı 12 yıl boyunca aralarında çocuklarında da bulunduğu cesetlere cinsel taciz ve istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Fuller’in kurbanlarından birinin ise Türk vatandaşı Azra Kemal olduğu belirlendi. Olayın sonrasında Fuller’in evinde yapılan araştırmalar skandalın korkunç detaylarını ele verdi.

O ANLARI KAYDETMİŞ

O ANLARI KAYDETMİŞ
Evde yapılan incelemelerde 2008 ila 2022 yılları arasında kaydedilen tecavüz görüntüleri ele geçirildi. Mağdurlarının adının yer aldığı dosyada 9000’e yakın görüntüye ulaşıldı. Olayı araştıran Savcı Duncan Atkinson, "David Fuller sistematik olarak ve defaatle kadınların ve kız çocuklarının cesetlerine cinsel tacizde bulundu. Suç işlediği süre boyunca en az 102 kadını taciz ettiği sanılıyor" dedi.
Fuller’in ele geçirilen bilgisayarında internet arama geçmişini inceleyen yetkiler “tecavüz, işkence ve ölüm” gibi kelimelere yönelik aramalar yaptığını keşfetti.
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Anahtar Kelimeler:
tecavüz İngiltere morg

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