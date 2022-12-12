Morgtaki yüzden fazla cesede tecavüz etmişti! Ortaya çıkan kayıtlar kan dondurdu... Tecavüz anları saniye saniye kaydetmiş

İngiltere’de tüm dünyanın gözünü çevirdiği skandal iki genç kadının cansız bedenlerinin boğulmuş bir halde bulunmasının ardından ortaya çıktı. Cinayetlere ilişkin olarak eski bir morga çalışanı olan 66 yaşındaki David Fuller tutuklandı. Yapılan araştırmalarda Fuller’in morgta görev aldığı 12 yıl boyunca aralarında çocuklarında da bulunduğu cesetlere cinsel taciz ve istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Fuller’in kurbanlarından birinin ise Türk vatandaşı Azra Kemal olduğu belirlendi. Olayın sonrasında Fuller’in evinde yapılan araştırmalar skandalın korkunç detaylarını ele verdi.