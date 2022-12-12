Morgtaki yüzden fazla cesede tecavüz etmişti! Ortaya çıkan kayıtlar kan dondurdu... Tecavüz anları saniye saniye kaydetmiş

İngiltere’de tüm dünyanın gözünü çevirdiği skandal iki genç kadının cansız bedenlerinin boğulmuş bir halde bulunmasının ardından ortaya çıktı. Cinayetlere ilişkin olarak eski bir morga çalışanı olan 66 yaşındaki David Fuller tutuklandı. Yapılan araştırmalarda Fuller’in morgta görev aldığı 12 yıl boyunca aralarında çocuklarında da bulunduğu cesetlere cinsel taciz ve istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Fuller’in kurbanlarından birinin ise Türk vatandaşı Azra Kemal olduğu belirlendi. Olayın sonrasında Fuller’in evinde yapılan araştırmalar skandalın korkunç detaylarını ele verdi.
O ANLARI KAYDETMİŞ
Evde yapılan incelemelerde 2008 ila 2022 yılları arasında kaydedilen tecavüz görüntüleri ele geçirildi. Mağdurlarının adının yer aldığı dosyada 9000’e yakın görüntüye ulaşıldı. Olayı araştıran Savcı Duncan Atkinson, "David Fuller sistematik olarak ve defaatle kadınların ve kız çocuklarının cesetlerine cinsel tacizde bulundu. Suç işlediği süre boyunca en az 102 kadını taciz ettiği sanılıyor" dedi.
Fuller’in ele geçirilen bilgisayarında internet arama geçmişini inceleyen yetkiler “tecavüz, işkence ve ölüm” gibi kelimelere yönelik aramalar yaptığını keşfetti.