Şampiyonada 7 Ekim Cuma günü teknik kontroller, 8 Ekim Cumartesi günü öğleden önce antrenman ve sıralama turları yapılacak. Aynı gün öğleden sonra ilk etap yarışlar start alacak. 9 Ekim Pazar günü saat 10.00'da ise BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası yarışları gerçekleştirilecek.

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz