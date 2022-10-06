YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

06.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

BALIKESİR (AA) - Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru, iki önemli yarışa ev sahipliği yapacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2022 takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ile Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokors Şampiyonası, 8-9 Ekim tarihlerinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenecek.

İlk gün Balkan ülkelerinin yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular mücadele edecek.

Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağı ise MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak.

Şampiyonada 7 Ekim Cuma günü teknik kontroller, 8 Ekim Cumartesi günü öğleden önce antrenman ve sıralama turları yapılacak. Aynı gün öğleden sonra ilk etap yarışlar start alacak. 9 Ekim Pazar günü saat 10.00'da ise BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası yarışları gerçekleştirilecek.

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
spor Balıkesir Gönen motor tmf

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:02
Öğle
13:02
İkindi
16:16
Akşam
18:51
Yatsı
20:09

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Perşembe

Demir Eczanesi
Altieylul
Sözdemir Eczanesi
Altieylul
Çınar Eczanesi
Karesi
Yusuf Eczanesi
Karesi
Aras Eczanesi
Ayvalik
Gizem Eczanesi
Bandirma
Yaşam Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.