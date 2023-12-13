Motokurye cinayetinde o iddia gündem olmuştu... Müge Anlı canlı yayında isyan etti: "Fail belli, vuran belli neyi araştıracağım?"

"Herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin de en kolay yolu ben oldum. Biraz da vicdanlı olun ya. Ben hayatta neden geri durmuşum ya? Ben bir şey yapmak isteyeceğim ve biri beni arayıp 'Yapma' diyecek. Bana diyecek yani..."