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Motokurye cinayetinde o iddia gündem olmuştu... Müge Anlı canlı yayında isyan etti: "Fail belli, vuran belli neyi araştıracağım?"

13.12.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğu ancak kabul edilmediği iddiası gündem oldu. Söz konusu iddialar karşısında canlı yayında adeta ateş püsküren Müge Anlı, "Faili belli, vuranı belli, adı belli, sanık belli. Ben burada neyi araştıracağım sorması ayıp? Beni kuryelere karşı hedef mi göstermeye çalışıyorsunuz? Bu nasıl bir geri zekalılık? Ya zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz." diye konuştu.

Türkiye günlerdir, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'u konuşuyor. Mohamud'un İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçmasının yankıları sürerken, söz konusu cinayetle ilgili Göçer'in eşinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğu ancak kabul edilmediği iddia edildi.

Programında aileyi reddettiği iddiasını yalanlayan Müge Anlı ise canlı yayında adeta ateş püskürdü.

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"FAİL BELLİ, VURAN BELLİ BEN NEYİ ARAŞTIRACAĞIM?"

"FAİL BELLİ, VURAN BELLİ BEN NEYİ ARAŞTIRACAĞIM?"

Zehir zemberek ifadeler kullanan Müge Anlı, şöyle konuştu;


"Biliyorsunuz bir trafik kazası oldu, ben de haberlerde izledim. Bir motokuryeye araç çarpıyor ve o çarpan kişinin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bir haber yapmışlar; o aile bana gelmek istemiş, ben kabul etmemişim."

"Lütfen önce biraz insan olun, vicdanlı olun, ondan sonra haber yapın. Faili belli, vuranı belli, adı belli, sanık belli. Ben burada neyi araştıracağım sorması ayıp? Bu programın anlamı ne?"

"Herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin de en kolay yolu ben oldum. Biraz da vicdanlı olun ya. Ben hayatta neden geri durmuşum ya? Ben bir şey yapmak isteyeceğim ve biri beni arayıp 'Yapma' diyecek. Bana diyecek yani..."

"BENİ HEDEF Mİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ?"

"BENİ HEDEF Mİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ?"

"Beni kuryelere karşı hedef mi göstermeye çalışıyorsunuz? Bu nasıl bir geri zekalılık? Ya zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz. İkisi de çok tehlikeli."

"Lütfen ya, beni de her şeyde ortaya atmayın. Benim her şeye verilecek cevabım var ama muhatap olmak istemiyorum. Armağan Çağlayan benim bin yıllık dostum ya" dedi."

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trafik kazası Somali Müge Anlı ele
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