Müge Anlı'daki 'Kayıp Albay'dan haber var! "Görümcem parası için kaçırdı" demişti, gerçek ortaya çıktı

ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 3 yıldır eşi emekli albay Mustafa Kaya'yı görmediğini söyleyen Seyhan Kaya'nın çağrıları karşılık buldu, Müge Anlı Mustafa Kaya'yı buldu. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" diyerek elinin kaybolmasında görümcesini suçlayınca, gelin görümce birbirine girdi. Sosyal medyada da gündeme gelen olayda, emekli albay Mustafa Kaya'nın son durumu, kim olduğu, bulunup bulunmadığı günlerdir merak konusu oldu... Müge Anlı bugünkü programda Mustafa Kaya'nın bulunduğunu duyurdu.

İŞTE ALBAY MUSTAFA KAYA OLAYININ TÜM DETAYLARI

Çözülemeyen adli vakaları çözmesi ve kayıpları kısa sürede bulmasıyla tanınan Müge Anlı son günlerde sosyal medyada da çok ilgi çeken bir vakayı ekranlara taşıyor. Marmaris'te üç yıl öncesine kadar eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apart işleten Seyhan Kaya, Müge Anlı ekranlarında eşini ararken, dikkat çeken iddialar da ortaya attı. Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına bağlanmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Seyhan Kaya, birbirinden ilginç suçlamalarda bulundu. Görümcesinin dolandırıcı olduğunu iddia eden Kaya, yuvasının dağılmasına izin vermeyeceğini tekrarladı.

"KOCAMI SAKLAYAN KİŞİ GÖRÜMCEM" Emekli Albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" deyince izleyenler şoke oldu. Canlı yayında aile kavgası çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı.

"APARTTA BAŞKA ADAMLA..." Öte yandan bugünkü canlı yayına bağlanan ve Kaya aileisnin komşusu olduğunu söyleyen bir kadının iddiaları olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Komşu, emekli albay Mustafa Kaya'nın, eşi Seyhan'ı apartta başka bir adamla gördüğünü ve boşanmak istediğini, kendisinden de şahitlik rica ettiğini öne sürünce, Seyhan Kaya komşuya ve görümcesine öfke kustu.

"HIRSIZ, DOLANDIRICI, SAHTEKAR" DEDİ Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" diye konuştu.