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Muğla’da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

23.07.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evde Fatih Eryılmaz (34) ile Derya Tekin'in (29) cansız bedenini buldu.

Ekipler, Eryılmaz'ın tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Muğla’da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Muğla’da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Muğla'da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Muğla'da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Muğla'da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Muğla'da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Muğla'da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Muğla'da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Muğla Fethiye tabanca

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