YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

08.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Peksimet ve Dereköy mahalleleri arasındaki tarım arazisi ve makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracının yanı sıra Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinden çok sayıda ekip sevk edildi.

Bazı sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, inşaat firması çalışanları beton mikserleriyle, çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, etkili müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

- Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:47
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:13
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Sadece 30 saniyede inanılmaz etkili duşakabin temizliği

Sadece 30 saniyede inanılmaz etkili duşakabin temizliği

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.