Müstakil ev gibi görünüyor ama içine giren şoka giriyor! Labirent gibi ev gündem oldu

Önümüzdeki ay açık artırmaya çıkarılacak sıradan görünümlü bir müstakil ev, alıcıları şaşkına çeviriyor. Evde iki ana kata yayılmış 20'den fazla oda bulunuyor. Şu anda sadece üçü yatak odası olarak kullanılıyor.

LABİRENT GİBİ EV

Evin içi "labirent gibi" olarak tanımlanıyor ve iNorfolk'un Great Yarmouth kentinde bulunan otelin, ücretler hariç 100.000 ila 110.000 £ arasında bir rehber fiyatı var. Ev, başlangıçta balıkçıların tütsüleme evi olarak kullanılıyordu. Evin sahibi olan Auction House'a göre, evde şu anda CCTV, hırsız alarmı, güneş panelleri, gazla çalışan merkezi ısıtma, garaj bulunuyor ve pencereler 'çoğunlukla' çift camlı. Auction House East Anglia'da müzayede uzmanı olan Robert Hurst, "Standart bir sıra ev gibi görünüyor, ancak içeri girdiğinizde bundan çok daha fazlası olduğunu fark ediyorsunuz" dedi. 'Arkasındaki bitişik binalarla birlikte çok sayıda oda, geniş bir alan ve potansiyel sunuyor.'