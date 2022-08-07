Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için gelen Liberya bandralı "Osprey S" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde demirledi.

İSTANBUL (AA) - Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye , Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler ( BM ) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek "Osprey S" adlı gemideki denetimlerini tamamladı.

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri Ukrayna'ya gidecek gemiyi denetledi

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