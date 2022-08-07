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Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri Ukrayna'ya gidecek gemiyi denetledi

07.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri Ukrayna'ya gidecek gemiyi denetledi

İSTANBUL (AA) - Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek "Osprey S" adlı gemideki denetimlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için gelen Liberya bandralı "Osprey S" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, gemiye gelerek denetimlerini yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren denetimin ardından heyet gemiden ayrıldı.

Gemi, temsilcilerden onay alındıktan sonra Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket edecek.

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri Ukrayna'ya gidecek gemiyi denetledi

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri Ukrayna'ya gidecek gemiyi denetledi

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

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Rusya Türkiye Ukrayna tahıl bm

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