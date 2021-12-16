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Nadide Sultan'ın oğlu büyüdü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

16.12.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Nadide Sultan, önceki gün City's Nişantaşı'nda modacı Semih Doğruer'e provaya giderken görüntülendi. Sultan, basından uzak tuttuğu oğlu Kaan'ın büyüdüğünü açıkladı. Ünlü şarkıcının oğlunu ve eşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yoğun konser maratonuna başlayan sanatçı, "Belgin Grboviç'e yaptırdığım kıyafeti çok ünlü bir sanatçı giydi. O yüzden binlerce TL'lik kumaş çöpe gitti. O nedenle Semih Doğruer'e geldim" dedi.

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"OĞLUM BÜYÜDÜ"

Yeni yılda da konserlerine devam edeceğini söyleyen Nadide Sultan, "Oğlum Kaan büyüdü artık. Koşturmalarımız başladı" diye konuştu.2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenen şarkıcı Nadide Sultan, 2018 yılında annelik sevinci yaşamıştı.Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'ı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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FİT KALMASININ SIRRINI AÇIKLADI

Sanatçı, "Bu kadar fit kalmanızın sırrı nedir?" sorusuna, "Ben genelde Nadide diyetlerine uyuyorum" cevabını vererek espri yaptı.

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