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Nagihan Karadere konseyde Aleyna Kalaycıoğlu'nu itti! Acun Ilıcalı çıldırdı! Fiziksel temasta bulununca.... Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 07:18 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 yarışmasında gerginlik hat safhaya ulaştı. Kırmızı takımda kavgalar bir türlü bitmezken son olarak Nagihan ve Aleyna'nın birbirine girmesi geceye damga vurdu. Konseyde Nagihan Karadere Aleyna Kalaycıoğlu'nu itince Acun Ilıcalı çıldırdı. Fiziksel temas sonrası ise Nagihan'ın diskalifiye olup olmayacağı merak edildi.

Survivor All Star'da yaşanan son tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. Konseydeki Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası gündeme bomba gibi düştü. Dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginlik ada konseyine taşınınca ortalık bir anda savaş alanına döndü.

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KONSEY YARIDA KESİLDİ, ACUN ILICALI ÇILDIRDI

Survivor All Star'da yaşanan son tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. Konseydeki Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası gündeme bomba gibi düştü. Dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginlik ada konseyine taşınınca ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Acun ılıcalı, eleme adayını belirlemek için konseye çıkan yarışmacılarla günün kritiğini yaptı. Ilıcalı’nın Nefise’nin oyun alanındaki agresifliğinin nedenlerini sormasıyla sesler yükseldi.
Takım arkadaşı Aleyna’ya olan öfkesi bir türlü geçmeyen Nefise’yi Pınar ve Nagihan da destekledi. Acun Ilıcalı’nın defalarca müdahale ettiği yarışmacılar arasındaki tartışma her geçen dakika biraz daha arttı.

FİZİKSEL TEMAS OLUNCA...

FİZİKSEL TEMAS OLUNCA...

Nagihan’ın Yunus Emre ve Sercan ile konuşmak için ayağa kalkmasıyla ise ipler koptu. Aleyna’ya iten Nagihan Karadere, hiçbir şey olmamış gibi davranınca Acun Ilıcalı çıldırdı. Nagihan Aleyna'yı iterek "Çık git" dedi. Aleyna ise tepki gösterince araya kameraman girdi.

Ilıcalı "Hepimize yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu ya? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz" diyerek sandalyeyi devirdi.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Nefise Karatay Aleyna Kalaycıoğlu nagihan sosyal medya
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