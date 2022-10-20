YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

20.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ tarafından hasat edilen tıbbi nane ve biberiyeden üretilen pişmaniye aromasıyla ağızlarda farklı bir tat bırakıyor - İZPAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Üçcan: - "Nane ve biberiye, İzmit pişmaniyesine renk kattı. Özellikle naneli olarak üretim yaptığımız pişmaniye büyük ilgi görüyor"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin tescilli lezzetlerinden olan İzmit pişmaniyesi, nane ve biberiye tatlarıyla talep görüyor.

Hafifliği, doğallığı ve sindirim kolaylığıyla şeker, çikolata ve baklavaya alternatif lezzet sunan İzmit pişmaniyesi, 100'den fazla çeşidiyle ağızları tatlandırıyor.

Yaklaşık 6 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ tarafından hasat edilen tıbbi nane ve biberiyeyle buluşturulan pişmaniye, vatandaşlar tarafından beğeniliyor.

"Ormanya" markasıyla piyasaya sürülen tıbbi nane ve biberiyeli pişmaniyeler, aromasıyla ağızlarda farklı bir tat bırakıyor.

- "Yeni lezzetlerle yeni çeşitler üretmeye çalışacağız"

Kentteki 10 pişmaniye firmasının tek çatı altında üretim yapmak için kurduğu İZPAŞ AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Üçcan, AA muhabirine, nane ve biberiyenin İzmit pişmaniyesine renk kattığını söyledi.

Üçcan, günlük üretimin yaklaşık yüzde 30'unu tıbbi ve aromatik bitkilerden yapılan pişmaniyelere ayırdıklarını aktararak, "Özellikle naneli olarak üretim yaptığımız pişmaniye büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 6 aydır yapıyoruz, satışlarımız çok güzel durumda. Bu sezon yeni hasatla üretimimiz hız kazandı. Tesisimiz günlük yaklaşık 1,5 ton pişmaniye üretiyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 30'u bu çeşitlere ayırılıyor." diye konuştu.

Pişmaniyeye farklı bir lezzet kattıklarını dile getiren Üçcan, "Yeni lezzetlerle yeni çeşitler üretmeye çalışacağız. Nane yoğun bir tat, pişmaniye de yoğun olmasına rağmen bunlar birleşince aralarında güzel ve lezzetli bir ilişki oluştu." dedi.

Şeker, un ve yağdan yapılan tel tel ve pamuk görünümündeki naneli ve biberiyeli pişmaniyeler, Türkiye'nin çeşitli illerinden de ilgi görüyor.

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ tarafından hasat edilen tıbbi nane ve biberiyeden üretilen pişmaniye aromasıyla ağızlarda farklı bir tat bırakıyor - İZPAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Üçcan: - "Nane ve biberiye, İzmit pişmaniyesine renk k

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
biberiye nane Kocaeli pişmaniye

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:50
İkindi
15:50
Akşam
18:21
Yatsı
19:40
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.