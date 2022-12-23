Natüralizmi savunan çift yeni yıl rutinleriyle herkesi şaşırttı! “Noel’i çıplak geçirmeyi seviyoruz. Misafirlerimizin önünde bile...”

İngiltere’de yaşayan natüralist çift Helen ve Simon Berriman Noel’i kendilerine ait bir ritüel ile tamamen çıplak bir şekilde geçirmeyi tercih ediyor. Helen’in annesi ve 15 yaşındaki kızlarının da eşlik ettiği çift onlardan başka kimsenin çıplak olmadığını ve kendilerinin toplumsal normları yıkmak istediklerini dile getirdi. Tanıştıklarında Simon’un natüralizmi benimsediğini belirten çift Helen’in daha sonrasında bu yaşam tarzına uyum sağladığını söyledi. Sosyal medyadan olumsuz eleştiriler almalarına rağmen hayat tarzlarını devam ettirdiklerini dile getiren çift insanların zamanla kendilerini desteklediklerini anlattı.

“DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

İnsanların kendilerine önyargıyla yaklaştığını söyleyen Helen, “Bazı insanları özellikle Noel’de bir kutlamaya çıplak bir şekilde ev sahipliği yaptığımızı öğrendiklerinde deliymişiz gibi davranıyorlar. Ancak biz her yıl Noel’i dört gözle bekliyoruz. Biz vücudumuzu olduğu gibi kabul ediyoruz ve diğer insanlara kucak açıyoruz. Aile üyelerimiz yaşam tarzımızı tamamen kabul etmeyi seçti. Bizi hiçbir zaman yargılamıyorlar” dedi.