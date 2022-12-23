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Natüralizmi savunan çift yeni yıl rutinleriyle herkesi şaşırttı! “Noel’i çıplak geçirmeyi seviyoruz. Misafirlerimizin önünde bile...”

23.12.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan natüralist bir çift Noel gelenekleriyle herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Helen ve Simon Berriman çifti natüralizmi savunarak yılbaşını tamamen çıplak bir şekilde geçirmeyi tercih ediyor. Noel ağaçlarını süslüyor, birbirlerine hediyeler alıyor ve aile üyeleriyle birlikte büyük bir yılbaşı yemeği yiyor. Ancak tüm bunları alışılmışın dışında çırılçıplak bir şekilde gerçekleştiriyor.

İngiltere’de yaşayan natüralist çift Helen ve Simon Berriman Noel’i kendilerine ait bir ritüel ile tamamen çıplak bir şekilde geçirmeyi tercih ediyor. Helen’in annesi ve 15 yaşındaki kızlarının da eşlik ettiği çift onlardan başka kimsenin çıplak olmadığını ve kendilerinin toplumsal normları yıkmak istediklerini dile getirdi. Tanıştıklarında Simon’un natüralizmi benimsediğini belirten çift Helen’in daha sonrasında bu yaşam tarzına uyum sağladığını söyledi. Sosyal medyadan olumsuz eleştiriler almalarına rağmen hayat tarzlarını devam ettirdiklerini dile getiren çift insanların zamanla kendilerini desteklediklerini anlattı.

“DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

İnsanların kendilerine önyargıyla yaklaştığını söyleyen Helen, “Bazı insanları özellikle Noel’de bir kutlamaya çıplak bir şekilde ev sahipliği yaptığımızı öğrendiklerinde deliymişiz gibi davranıyorlar. Ancak biz her yıl Noel’i dört gözle bekliyoruz. Biz vücudumuzu olduğu gibi kabul ediyoruz ve diğer insanlara kucak açıyoruz. Aile üyelerimiz yaşam tarzımızı tamamen kabul etmeyi seçti. Bizi hiçbir zaman yargılamıyorlar” dedi.
İlk tanıştıklarında natüralizmin kendisi için bir tabu olduğunu itiraf eden Helen, “Simon’la ilk tanıştığımda bana kıyafetsiz bir yaşam tarzını seçtiğini söylemişti. Ona benim için sorun olmadığını söyledim. Ancak ergenlik yaşında bir kızım olduğu için evin içinde kıyafet giymesi gerektiğini belirtitm. Bunun bir parçası olmak istemiyordum. Bir süre sonra evde çıplak dolaşmasına izine vermeye başladım. Arka bahçemizde komşularımız onu gördüğünde utanıyordum. Zamanla bunu umursamamam gerektiğini anladım. Hayatımın 20 yılını insanların ne giymem gerektiğini düşündükleri konusunda endişelenerek boşa harcadığımı fark ettim. Herkesin yaraları ve çatlakları vardır. Onları örtme konusunda endişelenmenize gerek olmaması güzel” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Noel çıplak

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