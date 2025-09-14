Nepal'de protestoların arkasındaki isim ortaya çıktı! Eski DJ 'Z kuşağı isyanı' öncüsü oldu: Devrimci gençlerden zafer pozları

ESKİ DJ AYAKLANDIRDI

Protestoların arkasında, gençlerin kurduğu “Hami Nepal” (Biz Nepaliz) adlı grup vardı. Eski bir DJ olan Sudan Gurung, Discord ve Instagram üzerinden yaptığı çağrılarla on binlerce kişiyi sokağa döktü. Gençlerin çoğu 20’li yaşlarında olduğu için hareket “Z kuşağı isyanı” olarak anılıyor.