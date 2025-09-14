Nepal'de protestoların arkasındaki isim ortaya çıktı! Eski DJ 'Z kuşağı isyanı' öncüsü oldu: Devrimci gençlerden zafer pozları

Nepal’de sosyal medya yasağı ve yolsuzluk iddialarıyla başlayan protestolar, kısa sürede ülke genelinde büyük bir harekete dönüştü.
8 Eylül’de başlayan gösteriler iki gün içinde şiddetli çatışmalara sahne oldu.
Parlamento binası yakıldı, bazı politikacıların evleri saldırıya uğradı. En az 72 kişi hayatını kaybetti, 1.300’den fazla kişi yaralandı.
Protestoların arkasında, gençlerin kurduğu “Hami Nepal” (Biz Nepaliz) adlı grup vardı. Eski bir DJ olan Sudan Gurung, Discord ve Instagram üzerinden yaptığı çağrılarla on binlerce kişiyi sokağa döktü. Gençlerin çoğu 20’li yaşlarında olduğu için hareket “Z kuşağı isyanı” olarak anılıyor.
Gösteriler sonucunda hükümet, sosyal medya yasağını geri çekti ancak protestolar durmadı.
Gurung ve ekibi, yolsuzluk karşıtı söylemleriyle öne çıkan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki’nin geçici başbakan olması için orduyu ve cumhurbaşkanını ikna etti. Karki, Nepal’in ilk kadın başbakanı oldu.
