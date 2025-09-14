Mynet Trend

Nepal'de protestoların arkasındaki isim ortaya çıktı! Eski DJ 'Z kuşağı isyanı' öncüsü oldu: Devrimci gençlerden zafer pozları

Nepal'de Z kuşağının öncülük ettiği protestoların öncüsü eski DJ çıktı. Yaşanan devrimden sonra halkın isteğiyle Sushila Karki geçici başbakan oldu.

Çiğdem Sevinç

Nepal’de sosyal medya yasağı ve yolsuzluk iddialarıyla başlayan protestolar, kısa sürede ülke genelinde büyük bir harekete dönüştü.

Mynet'in Sesi

8 Eylül’de başlayan gösteriler iki gün içinde şiddetli çatışmalara sahne oldu.

72 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nepal'de protestoların arkasındaki isim ortaya çıktı! Eski DJ 'Z kuşağı isyanı' öncüsü oldu: Devrimci gençlerden zafer pozları G2

Parlamento binası yakıldı, bazı politikacıların evleri saldırıya uğradı. En az 72 kişi hayatını kaybetti, 1.300’den fazla kişi yaralandı.

ESKİ DJ AYAKLANDIRDI

Nepal'de protestoların arkasındaki isim ortaya çıktı! Eski DJ 'Z kuşağı isyanı' öncüsü oldu: Devrimci gençlerden zafer pozları G3

Protestoların arkasında, gençlerin kurduğu “Hami Nepal” (Biz Nepaliz) adlı grup vardı. Eski bir DJ olan Sudan Gurung, Discord ve Instagram üzerinden yaptığı çağrılarla on binlerce kişiyi sokağa döktü. Gençlerin çoğu 20’li yaşlarında olduğu için hareket “Z kuşağı isyanı” olarak anılıyor.

Nepal'de protestoların arkasındaki isim ortaya çıktı! Eski DJ 'Z kuşağı isyanı' öncüsü oldu: Devrimci gençlerden zafer pozları G4

Gösteriler sonucunda hükümet, sosyal medya yasağını geri çekti ancak protestolar durmadı.

GEÇİCİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Nepal'de protestoların arkasındaki isim ortaya çıktı! Eski DJ 'Z kuşağı isyanı' öncüsü oldu: Devrimci gençlerden zafer pozları G5

Gurung ve ekibi, yolsuzluk karşıtı söylemleriyle öne çıkan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki’nin geçici başbakan olması için orduyu ve cumhurbaşkanını ikna etti. Karki, Nepal’in ilk kadın başbakanı oldu.

Anahtar Kelimeler:
Nepal Protesto Z kuşağı
