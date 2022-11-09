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Netflix'in fenomen dizisi The Crown bugün dönüyor! Prömiyerden çok özel anlar...

09.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Tiyatrosu'nda Netflix'in en popüler yapımlarından olan "The Crown" dizisinin 5. sezonun prömiyeri yapıldı. The Crown prömiyerine tüm oyuncular katıldı.

"The Crown" dizisinin 5. sezon dünya prömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikle yapıldı. Bugün ülkemizde de yayına girecek olan dizinin etkinliğine pek çok ünlü isim katıldı.

Crown aynı zamanda bir konsept ile de öne çıkıyorbu, oyuncuların yaşlanmasına uygun olarak zaman içinde değişimini görecek. Şimdiye kadar yayınlanan iki sezon, Matt Smith'in prens eşi olarak katıldığı genç kraliçe rolünde mükemmel Claire Foy'u gördü. Bir sonraki kraliçe "The Crown" dizisinin 5. sezon dünya prömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikle yapıldı.

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The Crown konusu! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından The Crown dizisi gündeme geldi ve Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle, The Crown'ın 6. sezon çekimlerine bir süre ara verildi.

The Crown, Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatı hakkında yayınlanan ve esas olarak Peter Morgan tarafından yazılan ve Netflix için Left Bank Pictures ve Sony Pictures Television tarafından üretilen tarihi bir drama dizisidir. Morgan bunu drama filmi The Queen'den (2006) ve özellikle tiyatro oyunu The Audience'den (2013) geliştirdi.

İlk sezon , Elizabeth'in 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evliliğinden, kız kardeşi Prenses Margaret'in 1955'te Grup Kaptanı Peter Townsend ile nişanının dağılmasına kadar geçen dönemi kapsar. İkinci sezon, 1956'daki Süveyş Krizinden, 1963'te Başbakan Harold Macmillan'ın emekliliğine ve 1964'te Prens Edward'ın doğumuna kadar olan dönemi kapsar.

Üçüncü sezon 1964'ten 1977'ye kadar uzanır, Harold Wilson'ın iki başbakanlık dönemini içerir ve Camilla Shand'ı tanıtır. Dördüncü sezon 1979'dan 1990'ların başlarına kadar uzanır ve Margaret Thatcher'ın başbakanlık süresini ve Prens Charles'ın Lady Diana Spencer ile evliliğini içerir. Diziyi kapatacak olan beşinci ve altıncı sezonlar, Kraliçe'nin 21. yüzyıla uzanan saltanatını kapsayacak.

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