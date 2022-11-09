Netflix'in fenomen dizisi The Crown bugün dönüyor! Prömiyerden çok özel anlar...

"The Crown" dizisinin 5. sezon dünya prömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikle yapıldı. Bugün ülkemizde de yayına girecek olan dizinin etkinliğine pek çok ünlü isim katıldı.

Crown aynı zamanda bir konsept ile de öne çıkıyorbu, oyuncuların yaşlanmasına uygun olarak zaman içinde değişimini görecek. Şimdiye kadar yayınlanan iki sezon, Matt Smith'in prens eşi olarak katıldığı genç kraliçe rolünde mükemmel Claire Foy'u gördü. Bir sonraki kraliçe "The Crown" dizisinin 5. sezon dünya prömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikle yapıldı.