Netflix Uysallar dizisi konusu ne? Yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman yayınlanacak? Uysallar dizisi oyuncuları kimlerdir?

Netflix'ten Onur Saylak, Uğur Yücel ve Haluk Bilginer'in oynadığı Uysallar dizisi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Dizinin Netflix izleyicisi ile buluşacağı tarih yapılan açıklama ile netlik kazandı. Peki Netflix Uysallar dizisi konusu ne? Yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman yayınlanacak? Uysallar dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizi ile ilgili ayrıntılar haberimizden...

NETFLİX UYSALLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Netflix'te yayınlanacak Uysallar dizisi bundan 2 yıl önce çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesini anlatıyor.

Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.

Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.

UYSAL DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU? Hakan Günday’ın senaristliğini üstlendiği 8 bölümlük Uysallar dizisi 30 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak.