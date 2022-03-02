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Netflix Uysallar dizisi konusu ne? Yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman yayınlanacak? Uysallar dizisi oyuncuları kimlerdir?

02.03.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uysallar dizisi Netflix'ten yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Onur Saylak, Uğur Yücel ve Haluk Bilginer'in bulunduğu dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki Netflix Uysallar dizisi konusu ne? Yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman yayınlanacak? Uysallar dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...

Netflix'ten Onur Saylak, Uğur Yücel ve Haluk Bilginer'in oynadığı Uysallar dizisi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Dizinin Netflix izleyicisi ile buluşacağı tarih yapılan açıklama ile netlik kazandı. Peki Netflix Uysallar dizisi konusu ne? Yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman yayınlanacak? Uysallar dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizi ile ilgili ayrıntılar haberimizden...

NETFLİX UYSALLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Netflix'te yayınlanacak Uysallar dizisi bundan 2 yıl önce çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesini anlatıyor.
Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.
Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.

UYSAL DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

UYSAL DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Hakan Günday’ın senaristliğini üstlendiği 8 bölümlük Uysallar dizisi 30 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak.

UYSALLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

UYSALLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Uysallar dizisinin oyuncuları şu şekilde: Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur)
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