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Nil Karaibrahimgil kardeşini paylaştı: Bir ara birbirimizi kaybettik

02.12.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Instagram hesabından kardeşi Işıl Mete ile olan eski bir fotoğrafını paylaştı. Nil Karaibrahimgil, kardeşiyle lise dönemlerinde çekilmiş fotoğrafı duygusal bir notla paylaştı.

Nil Karaibrahimgil, oyuncu olan kız kardeşi Işıl Mete ile lise dönemlerinden kalma bir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Hayranlarını adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran sevilen şarkıcı, fotoğrafı duygusal bir notla takipçilerinin beğenisine sundu.

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Nil Karaibrahimgil, gönderisine, "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya" notunu düştü.

IŞIL METE KARŞILIK VERDİ

Aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Işıl Mete de Karaibrahimgil'in paylaşımına "Hiç bitmez ki!" sözleriyle karşılık verdi.

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İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
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Anahtar Kelimeler:
Nil Karaibrahimgil
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