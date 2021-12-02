Nil Karaibrahimgil kardeşini paylaştı: Bir ara birbirimizi kaybettik

Nil Karaibrahimgil, oyuncu olan kız kardeşi Işıl Mete ile lise dönemlerinden kalma bir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Hayranlarını adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran sevilen şarkıcı, fotoğrafı duygusal bir notla takipçilerinin beğenisine sundu.

Nil Karaibrahimgil, gönderisine, "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya" notunu düştü.

IŞIL METE KARŞILIK VERDİ

Aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Işıl Mete de Karaibrahimgil'in paylaşımına "Hiç bitmez ki!" sözleriyle karşılık verdi.