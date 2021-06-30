Volkan Konak'ın Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzey'in Oğlu adlı müzik eğlence programına bu hafta şarkıcı Niran Ünsal konuk oluyor. Sesi ve güzelliği ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcının hayatı ve müzik kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Niran Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Niran Ünsal kaç defa evlendi? İşte ayrıntılar...

Niran Ünsal kimdir?

Volkan Konak'ın bu haftaki konukları arasında yer alan ünlü şarkıcı Niran Ünsal sesi ve güzelliği ile merak konusu oldu.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR? Ünlü şarkıcı 13 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan 44 yaşındaki şarkıcının asıl ismi Fatma Uludan Canevi olan Ünsal, sahne adı olarak Niran'ı kullanmaktadır.

MÜZİK İLE İÇ İÇE BÜYÜDÜ Müzik hayatına aslında henüz 8 yaşlarında başlayan Ünsal, müzikle iç içe olan bir ailede dünyaya gelmiş ve küçük yaşlardan bu yana müzik ile yetişmiştir. Annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır.

RADYO PROGRAMI SUNDU Bir dönem memleketi İzmir'de radyo programcılığı yapan Ünsal, bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayrampaşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi.