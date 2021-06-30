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Niran Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Niran Ünsal kaç defa evlendi?

30.06.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat dünyasının güçlü seslerinden Niran Ünsal bu hafta Kuzey'in oğlu Volkan Konak adlı programa konuk olacak. Ünlü sanatçıyı yayınlanan tanıtım ile ekranlarda gören izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Niran Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Niran Ünsal kaç defa evlendi? Detaylar haberimizde...

Volkan Konak'ın Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzey'in Oğlu adlı müzik eğlence programına bu hafta şarkıcı Niran Ünsal konuk oluyor. Sesi ve güzelliği ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcının hayatı ve müzik kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Niran Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Niran Ünsal kaç defa evlendi? İşte ayrıntılar...

Niran Ünsal kimdir?

Volkan Konak'ın bu haftaki konukları arasında yer alan ünlü şarkıcı Niran Ünsal sesi ve güzelliği ile merak konusu oldu.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?
Ünlü şarkıcı 13 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan 44 yaşındaki şarkıcının asıl ismi Fatma Uludan Canevi olan Ünsal, sahne adı olarak Niran'ı kullanmaktadır.

MÜZİK İLE İÇ İÇE BÜYÜDÜ

MÜZİK İLE İÇ İÇE BÜYÜDÜ
Müzik hayatına aslında henüz 8 yaşlarında başlayan Ünsal, müzikle iç içe olan bir ailede dünyaya gelmiş ve küçük yaşlardan bu yana müzik ile yetişmiştir. Annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır.

RADYO PROGRAMI SUNDU

RADYO PROGRAMI SUNDU
Bir dönem memleketi İzmir'de radyo programcılığı yapan Ünsal, bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayrampaşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi.

BİRİNCİ OLDU

BİRİNCİ OLDU
Yarışmanın ödüllerini ardından S Müzik'le albüm anlaşması yapan Ünsal, "Serseri Mayın" isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.
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