Nurgül Yeşilçay'ın gururlu günü! Oğlu Osman Nejat Özer İngiltere'de sahne aldı

Oğluyla fotoğrafını paylaşmak isteyen Yeşilçay, Osman Nejat'ın poz vermemesi üzerine, "Çocuk fotoğraf çektirmeyi sevmiyor. Anasına çekmiş! Böylelikle 'çekmiş' fiilini iki şekilde kullanmış olduk değil mi?" diyerek espirili bir paylaşım daha yaptı.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde yaşadığı trafik kazasıyla sevenlerini korkutmuştu. Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay bu defa Cem Özer'le olan evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer paylaşımıyla dikkat çekti.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.