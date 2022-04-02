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  4. Nurgül Yeşilçay'ın gururlu günü! Oğlu Osman Nejat Özer İngiltere'de sahne aldı

Nurgül Yeşilçay'ın gururlu günü! Oğlu Osman Nejat Özer İngiltere'de sahne aldı

02.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat Özer'i sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşilçay, 'Oğlumu Londra'da sahnede izledim, harikaydı. Josef K. oynadılar aslanlar gibi' notuyla dikkat çekti.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde yaşadığı trafik kazasıyla sevenlerini korkutmuştu.
Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay bu defa Cem Özer'le olan evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer paylaşımıyla dikkat çekti.

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Nurgül Yeşilçay, Londra'da sahne alan oğlunu paylaşarak, 'Oğlumu Londra'da sahnede izledim, harikaydı. Josef K. oynadılar aslanlar gibi' notunu düştü.

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Oğluyla fotoğrafını paylaşmak isteyen Yeşilçay, Osman Nejat'ın poz vermemesi üzerine, "Çocuk fotoğraf çektirmeyi sevmiyor. Anasına çekmiş! Böylelikle 'çekmiş' fiilini iki şekilde kullanmış olduk değil mi?" diyerek espirili bir paylaşım daha yaptı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
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