Nurgül Yeşilçay koy kiralamış! Gonca Vuslateri'nin sorusuna bomba yanıt

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay hem paylaşımları hem esprili göndermeleri hem de verdiği kilolar sonrasında incecik olmasıyla gündeme geliyor. Nurgül Yeşilçay, son olarak Gonca Vuslateri'nin programı Hazır Değilsen Başlayalım'a konuk oldu.
Gonca Vuslateri arkadaşının telefonları 40 yılın başında açtığını söyleyerek "Ya bu kadın dostların dostlarının derdini dinlememek için koy kiralamış bir pinti yani yemin ediyorum ben oraya gelmek istiyorum dedim ne yaptı? 'Ben başımı kafamı dinlemeye gidiyorum bomboş sahilde sen mi geleceksin?' dedi" ifadelerini kullandı.
Nurgül Yeşilçay ise "Evet koy kiralamış şimdi bak koy kiralamış ya koy" dedi.
Gonca Vuslateri oyuncuya yanıt vererek "Kiralamışsın ya" deyince Nurgül Yeşilçay "Sen nasıl bir cüretle koya gelmek istersin" diyerek güldü.
Nurgül Yeşilçay koyun devam edip etmediği sorulunca "Yok durumları biliyorsun" diyerek de ekonomiye gönderme yaptı.