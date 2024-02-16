Nurgül Yeşilçay koy kiralamış! Gonca Vuslateri'nin sorusuna bomba yanıt

Gonca Vuslateri arkadaşının telefonları 40 yılın başında açtığını söyleyerek "Ya bu kadın dostların dostlarının derdini dinlememek için koy kiralamış bir pinti yani yemin ediyorum ben oraya gelmek istiyorum dedim ne yaptı? 'Ben başımı kafamı dinlemeye gidiyorum bomboş sahilde sen mi geleceksin?' dedi" ifadelerini kullandı.