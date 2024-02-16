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  4. Nurgül Yeşilçay koy kiralamış! Gonca Vuslateri'nin sorusuna bomba yanıt

Nurgül Yeşilçay koy kiralamış! Gonca Vuslateri'nin sorusuna bomba yanıt

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.02.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri'nin programı Hazır Değilsen Başlayalım'a konuk oldu. Bir dönem koy kiraladığını söyleyen güzel oyuncu bakın ne dedi.

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay hem paylaşımları hem esprili göndermeleri hem de verdiği kilolar sonrasında incecik olmasıyla gündeme geliyor. Nurgül Yeşilçay, son olarak Gonca Vuslateri'nin programı Hazır Değilsen Başlayalım'a konuk oldu.


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ARALARINDAKİ DİYALOG GÜLDÜRDÜ

Gonca Vuslateri arkadaşının telefonları 40 yılın başında açtığını söyleyerek "Ya bu kadın dostların dostlarının derdini dinlememek için koy kiralamış bir pinti yani yemin ediyorum ben oraya gelmek istiyorum dedim ne yaptı? 'Ben başımı kafamı dinlemeye gidiyorum bomboş sahilde sen mi geleceksin?' dedi" ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay ise "Evet koy kiralamış şimdi bak koy kiralamış ya koy" dedi.

Gonca Vuslateri oyuncuya yanıt vererek "Kiralamışsın ya" deyince Nurgül Yeşilçay "Sen nasıl bir cüretle koya gelmek istersin" diyerek güldü.

Nurgül Yeşilçay koyun devam edip etmediği sorulunca "Yok durumları biliyorsun" diyerek de ekonomiye gönderme yaptı.

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