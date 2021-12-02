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Nusret Gökçe yine gündemde! 23 yıl öncesine geri döndü

02.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde İngiltere’de açtığı yeni restoranının fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Nusret Gökçe, paylaştığı gençlik fotoğrafıyla takipçilerini 23 yıl öncesine götürdü.

Nusret Gökçe, 'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında adını duyurmayı başardı. Sonrasında ünü ülke sınırlarını aşan Nusret Gökçe, yaptığı iş dışında sıra dışı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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ABD, Dubai, İngiltere ve Yunanistan'da da restoranları bulunan Nusret, yaptığı son paylaşımına ''Leblebi Kaya Darıca'' notunu ekledi. Instagram'da 40 milyon takipçisi olan Nusret, 23 yıl önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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Nusret'in 23 yıl önce çekilen karesine kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

ESKİ ÇALIŞANLARI DAVA AÇTI

New York’taki restoranda kendilerine ayrımcılık yapıldığını ve Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia ederek Nusret Gökçe’ye dava açtı.

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İşte ünlülerin çocukluk halleri!

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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