Nusret Gökçe yine gündemde! 23 yıl öncesine geri döndü

Nusret Gökçe, 'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında adını duyurmayı başardı. Sonrasında ünü ülke sınırlarını aşan Nusret Gökçe, yaptığı iş dışında sıra dışı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
ABD, Dubai, İngiltere ve Yunanistan'da da restoranları bulunan Nusret, yaptığı son paylaşımına ''Leblebi Kaya Darıca'' notunu ekledi. Instagram'da 40 milyon takipçisi olan Nusret, 23 yıl önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Nusret'in 23 yıl önce çekilen karesine kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.
New York’taki restoranda kendilerine ayrımcılık yapıldığını ve Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia ederek Nusret Gökçe’ye dava açtı.
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