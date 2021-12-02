Nusret Gökçe yine gündemde! 23 yıl öncesine geri döndü

Nusret Gökçe, 'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında adını duyurmayı başardı. Sonrasında ünü ülke sınırlarını aşan Nusret Gökçe, yaptığı iş dışında sıra dışı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Nusret Gökçe çalışanlarını kenara aldı! Bulaşık yıkadı ABD, Dubai, İngiltere ve Yunanistan'da da restoranları bulunan Nusret, yaptığı son paylaşımına ''Leblebi Kaya Darıca'' notunu ekledi. Instagram'da 40 milyon takipçisi olan Nusret, 23 yıl önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Nusret'in 23 yıl önce çekilen karesine kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi. ESKİ ÇALIŞANLARI DAVA AÇTI New York’taki restoranda kendilerine ayrımcılık yapıldığını ve Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia ederek Nusret Gökçe’ye dava açtı. Nusret Gökçe’ye eski çalışanlarından dava! "Kısa etek giymemi istedi"

İşte ünlülerin çocukluk halleri!

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.

Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...

Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.