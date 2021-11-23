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Nusret Gökçe çalışanlarını kenara aldı! Bulaşık yıkadı

23.11.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada ‘Salt Bae’ adıyla tanınan ve çeşitli kıtalarda restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe çalışanlarına bulaşık dersi verdi.

Özellikle Londra'da ünlülerin akın ettiği yeni restoranını açtıktan sonra İngilzi medyasının ilgi odağı olan ve manşetlerden düşmeyen Nusret Gökçe son olarak çalışanlarının kendisine açtığı davayla gündeme gelmişti.

Nusret'in kadın çalışana mini etek giymesini söylemesi tepkilere neden olmuştu. Nusret Gökçe kendisiyle ilgili yapılan yorumlara ve haberlere pek yanıt vermese de sosyal medyada aktif.

Nusret son olarak ön planda et yaparken değil mutfakta yer aldı. Nusret Gökçe çalışanlarını kenara çekti ve bulaşık yıkadı. "İş hayatında her şeyi bilmek zorundasın" diyen Nusret'in paylaşımına yorum yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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