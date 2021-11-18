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  4. Nusret Gökçe’ye eski çalışanlarından dava! "Kısa etek giymemi istedi"

Nusret Gökçe’ye eski çalışanlarından dava! "Kısa etek giymemi istedi"

18.11.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nusret Gökçe’nin başı beladan kurtulmuyor. Fiyatlarının pahalılığıyla tepki çeken Nusret'e New York’taki restoranındaki iki eski çalışan dava açtı.

Nusret Gökçe’ye eski çalışanlarından dava! "Kısa etek giymemi istedi"

Nusret Gökçe restoranlarıyla sık sık gündeme geliyor. New York’taki restoranda kendilerine ayrımcılık yapıldığını ve Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia etti.

HELAL ET İDDİASI

2017’de restoranda çalışan Peru asıllı Maher’e zor işler verildiği ve Türk çalışanların ise koruyup kollandığı iddia edilirken, “Restorana gelen bazı misafirler etin helal olup olmadığını sordu. Bu konuda yalan söylememiz istendi. Net bir bilgi olmasa da böyle söylememiz istendi” açıklamasını yaptı.

İngiliz basını Nusret Gökçe'nin peşinde! Nusret'in çalışanı konuştuİngiliz basını Nusret Gökçe'nin peşinde! Nusret'in çalışanı konuştu

KISA ETEK GİYMESİNİ İSTEMİŞ

Öte yandan Cruz’un da benzer bir durum yaşadığı ve bir gün işten eve gönderilerek, “Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel” diye uyarı aldığı öne sürüldü.

Gökçe’nin avukatı New York Post’un haberinde yer alan iddialar ile ilgili bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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